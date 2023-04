Fan número uno: el momento sensible de Will Smith al ver a su hija debutar en Coachella

escuchar

Como era de esperarse, el primer fin de semana del festival Coachella estuvo lleno de impactantes presentaciones. Sin embargo, más allá de la música, también hubo momentos emotivos. Uno de ellos lo protagonizó Will Smith, quien asistió al concierto de su hija Willow y demostró que es su fan número uno. A través de varias publicaciones en redes sociales, el actor compartió con sus seguidores la emoción que tuvo al ver a la joven en el evento musical más importante de California.

El orgulloso padre publicó dos videos en Instagram. En uno aparecía su hija mientras cantaba su sencillo, “Transparent Soul”. Antes de tomar el escenario, Smith se mostró en cámara con una gran sonrisa. En la descripción del clip escribió: “¡Willowchella!”.

El actor Will Smith, pendiente de todos los movimientos de su hija en el escenario del festival Coachella, en su primer fin de semana

El segundo posteo lo hizo un día después del concierto. En otro video de Willow, se escuchaba “Meet Me At Our Spot”. El texto fue más emotivo: “No puedo dejar de llorar”.

Will Smith se mostró sonriente y positivo durante el concierto

El protagonista de Hitch realizó una tercera publicación, pero esta vez desde su cuenta de TikTok. Ahí, volvió a mostrar su rostro sonriente, luego grabó al público, cantando “Wait A Minute”, y finalizó con una toma de Willow en el escenario.

Will Smith compartió un video en TikTok de la presentación de su hija en el festival Coachella

El concierto se volvió todavía más especial cuando su hijo, Jaden Smith, subió al escenario para interpretar “Summertime in Paris” con su hermana. El joven no ocultó la felicidad por el éxito de Willow y le dedico unas tiernas palabras: “Se me llenan los ojos de lágrimas al verte hacer esto. Te amo mucho. Estoy tan inspirado y feliz por ti, por lo que haces en el mundo y por la cantidad de vidas que estás cambiando con tu música”.

Por su parte, el también productor cinematográfico no compartió detalles de este encuentro familiar en sus redes, pero una mujer lo fotografió mientras los hermanos estaban juntos en el escenario. “Presencié un momento realmente especial en Coachella: Willow Smith, Jaden Smith y un padre orgulloso”, escribió en su tuit. Acompañó el posteo con un video de los jóvenes y una imagen del protagonista de Soy leyenda, que parecía conmovido por la escena, mientras grababa a sus hijos con el celular.

Will Smith fue fotografiado mientras disfrutaba de la presentación de sus dos hijos en el festival Coachella Twitter/@ForeverShowtime

La aparición del actor en el festival Coachella es una de las pocas que ha hecho en público luego del escándalo por el cachetazo que le dio a Chris Rock en los premios Oscar 2022.

La carrera artística de Willow Smith

Willow Smith, de 22 años, es actriz, cantante y bailarina. Hizo su debut en el mundo artístico a los siete años, cuando participó en la famosa película Soy leyenda, al lado de su papá. En 2008 apareció en la comedia romántica Kit Kittredge: Una chica americana. Su papel en este filme la hizo acreedora de un premio Young Artist.

En 2010, la joven sorprendió con su ingreso al mundo de la música gracias a su primer sencillo, “Whip My Hair”. La canción tuvo éxito y logró posicionarse en varias listas musicales de Estados Unidos y Reino Unido. Tras su hit, firmó un contrato con la discográfica Roc Nation, de Jay-Z. Cinco años después lanzó su primer álbum de estudio, Ardipithecus. Recientemente participó en eventos internacionales de música; además del actual Coachella, en California, estuvo en el Lollapalooza, en Argentina.

