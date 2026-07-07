Bélgica golea 4 a 1 al anfitrión EE.UU. y jugará los cuartos contra España

En un duelo envuelto en polémica por la participación del delantero Folarin Balogun, Bélgica arrolló este lunes 4-1 a EE.UU. en Seattle y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se medirá a España.

El Team USA alineó de inicio a su goleador Balogun, a quien la FIFA permitió jugar pese a haber sido expulsado en la ronda anterior, pero fue superado desde el inicio por una Bélgica extramotivada que le asestó una dolorosa goleada frente a la mirada en el palco de Gianni Infantino.

La eliminación de Estados Unidos, que sigue a las de México y Canadá también en octavos de final, deja al Mundial sin ninguna de las tres selecciones anfitrionas.

Tras 24 horas de una controversia que traspasó las fronteras del fútbol, la presencia sobre el césped de Balogun tuvo el efecto contrario al esperado por Estados Unidos.

Los locales se empequeñecieron ante la furiosa salida de los Diablos Rojos e incluso se dispararon en el pie con un error en la salida del arquero Matt Freese que permitió a Bélgica avanzarse 3-1.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asistió desde el palco de Seattle a un juego completamente marcado por una insólita decisión de su organismo, que dejó en suspenso la sanción de un partido a Balogun por la tarjeta roja que vio en los dieciseisavos de final sin justificar la decisión y después de recibir una petición del presidente Donald Trump.

Bélgica, que pugnó en los despachos para que se mantuviera la sanción a Balogun, se cobró una dulce revancha sobre el césped con un triunfo impulsado por un doblete de Charles De Ketelaere en los minutos nueve y 33.

Los locales se acercaron con una diana de Malik Tillman en el 31 en una falta provocada por Balogun en la frontal del área.

Pero Hans Vanaken agrandó de nuevo la ventaja en el 57 aprovechando el fallo catastrófico de Freese, que se dejó arrebatar la pelota fuera del área, y Romelu Lukaku culminó la paliza en el 90+3.

Alineaciones:

Estados Unidos: Matt Freese - Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson (Max Arfsten, 90+2) - Sergiño Dest (Gio Reyna, 46), Tyler Adams (Ricardo Pepi, 72), Weston McKennie, Malik Tillman - Christian Pulisic (Sebastian Berhalter, 59) y Folarin Balogun (Haji Wright, 90+2). DT: Mauricio Pochettino.

Bélgica: Thibaut Courtois - Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne, Nathan Ngoy - Youri Tielemans, Nicolas Raskin (Axel Witsel, 89), Amadou Onana (Hans Vanaken, 21)- Leandro Trossard (Alexis Saelemaekers, 89), Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku, 67) y Dodi Lukebakio (Jeremy Doku, 67). DT: Rudi Garcia.