Bélgica y sus veteranos de la 'Generación Dorada' debutan sin brillo en el Mundial

SEATTLE (AP) — Bélgica, cuyo objetivo es evitar que se repita su temprana eliminación del Mundial en 2022, tuvo un inicio poco convincente.

Romelu Lukaku ingresó a los 66 minutos del encuentro del lunes contra Egipto. Y el veterano delantero creó de inmediato una ocasión que derivó en un autogol para igualar el marcador.

Sin embargo, eso fue todo lo que Bélgica pudo conseguir en un empate 1-1.

“Ningún partido es fácil en el Mundial”, manifestó el entrenador Rudi García.

Quizá no, pero se esperaba que Bélgica resolviera sin problemas el reto ante una selección de Egipto que nunca ha ganado un partido en un Mundial. En cambio, los Diablos Rojos fueron superados tácticamente en la primera mitad, y la velocidad de los jugadores más jóvenes de Egipto convirtió a los Faraones en el equipo que llevó la iniciativa.

“Sabemos que tuvimos un mal inicio en el partido”, reconoció el capitán Youri Tielemans.

Ahora la pregunta es si Bélgica puede hacer una última gran campaña mundialista con los veteranos que quedan de su “Generación Dorada” de estrellas —entre ellos Lukaku, de 33 años, y dos jugadores de 34: el mediocampista Kevin De Bruyne y el arquero Thibaut Courtois.

Bélgica ocupó el primer puesto del ranking de la FIFA durante varios años y tuvo su mejor actuación mundialista en Rusia 2018, cuando terminó tercera.

Pero el equipo se desinfló cuatro años después en Qatar: llegó con aspiraciones de campeonato, pero no logró avanzar a la fase de eliminación directa.

Desde 1992, cuando se introdujo el ranking de la FIFA, Bélgica y Holanda son las únicas selecciones sin un título mundial que han ocupado el primer lugar.

Los Diablos Rojos llegaron al Mundial de este año ubicados en el 10.º puesto, por mucho el mejor del Grupo G, que también incluye a Irán (25.º), Egipto (29.º) y Nueva Zelanda (79.º).

Lukaku, máximo goleador histórico de Bélgica, se recupera de una lesión de isquiotibiales. Bélgica empató el partido menos de un minuto después de que el artillero ingresó como suplente.

“Es un delantero de referencia”, explicó Tielemans. “Necesita recuperar su condición física, lo cual es comprensible después de haber estado fuera durante la temporada. Pero nos ayuda de esta manera”.

De Bruyne fue sustituido por Hans Vanaken a los 85 minutos.

Dado que 32 equipos avanzan a la fase de eliminación directa en este Mundial ampliado, es más fácil que nunca clasificarse, pero Bélgica tiene menos margen de error mientras se prepara para enfrentar a Irán el domingo en Inglewood, California.

“Tenemos que ganar contra Irán, no hay otra opción”, advirtió García.

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Connor Joyce es estudiante del Carmical Sports Media Institute de la Universidad de Georgia.

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