La TSA lanza un nuevo programa de seguridad privada en aeropuertos: qué cambia para los viajeros

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) lanzó el programa TSA Gold+. Se trata de una iniciativa que permite que determinados aeropuertos opten por un modelo de colaboración público-privada en diversos aeropuertos del país norteamericano para responder al aumento del volumen de pasajeros.

TSA Gold+: cómo funcionará el nuevo modelo privado bajo supervisión federal

La implementación del modelo TSA Gold+ permite a los aeropuertos establecer asociaciones público-privadas para el control de pasajeros. Las empresas privadas asumirán las tareas de seguridad bajo la supervisión de la TSA y de acuerdo con los estándares federales.

Con su nuevo programa, la TSA busca que los aeropuertos tengan más flexibilidad para asegurar el control de pasajeros LM Otero - AP

Según su sitio web oficial, este esquema busca superar las limitaciones impuestas por los ciclos presupuestarios federales. La TSA pretende evitar interrupciones en el servicio, como las ocurridas durante cierres gubernamentales previos que afectaron el pago de los agentes.

El programa promete una mayor flexibilidad operativa al permitir que las firmas privadas adapten sus procesos a las necesidades de cada terminal aérea. En esa línea, las autoridades aseguraron que este enfoque tecnológico fomenta la innovación y optimiza la experiencia del usuario final.

La administración federal justifica esta medida como una “respuesta necesaria” ante las amenazas en constante evolución.

TSA Gold+ vs. SPP: quién gestionará el personal, los equipos y la tecnología

A diferencia del anterior Programa de Colaboración en Controles (SPP, por sus siglas en inglés), los contratistas privados ahora suministrarán su propio equipo de seguridad. Las empresas integrarán sus propias innovaciones tecnológicas en las estaciones de control.

De acuerdo con WGNTV, esta transferencia de responsabilidades conlleva un cambio significativo en la gestión técnica de las instalaciones. Los proveedores privados tomarán el control operativo de dispositivos sensibles previamente suministrados únicamente por el gobierno federal.

Los recientes recortes y cierres gubernamentales fueron uno de los motivos por los que la TSA lanzó su nuevo programa MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin embargo, la TSA mantendrá su rol supervisor para asegurar que todas las compañías contratadas cumplan los protocolos nacionales. El objetivo radica en mantener niveles de seguridad idénticos o superiores a los actuales servicios públicos.

Las empresas de seguridad ya operan en varios aeropuertos, como San Francisco y Kansas City. La nueva modalidad Gold+ mantiene su objetivo de expandir la visión al otorgar mayor autonomía tecnológica a cada uno de los operadores privados.

AFGE cuestiona TSA Gold+ por la supervisión y el financiamiento federal

El sindicato American Federation of Government Employees (AFGE, por sus siglas en inglés) cuestionó la eficacia de esta privatización desde sus inicios. Everett Kelley, presidente de la organización, enfatizó la necesidad de contar con profesionales que respondan directamente ante el público.

Según WGNTV, el gremio sostuvo que la seguridad aérea requiere una capacitación estandarizada difícil de garantizar bajo intereses económicos privados. En ese sentido, Kelley advirtió sobre los riesgos de ceder la gestión de tecnología sensible a entidades externas sin suficiente supervisión pública.

Markwayne Mullin detalló el rol de la TSA durante el Mundial 2026

El sindicato también rechaza la idea de que estas empresas queden protegidas frente a los efectos de los cierres gubernamentales. Los críticos argumentan que el financiamiento de estas compañías proviene de las mismas asignaciones presupuestarias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Hasta el momento, la TSA mantuvo bajo reserva los detalles específicos sobre la expansión del programa. La agencia no confirmó cuántos aeropuertos manifestaron interés formal en adoptar este esquema ni ofreció mayores datos sobre los nuevos equipos privados.