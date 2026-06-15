A qué hora de EE.UU. juegan Irán vs. Nueva Zelanda, hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026

Irán y Nueva Zelanda abren sus campañas en el Mundial 2026 este lunes 15 de junio a las 9:00 p.m. ET de EE.UU. desde el SoFi Stadium en Inglewood, California, por la fecha 1 del Grupo G. Irán disputa su séptimo Mundial y por primera vez lo hace en ediciones consecutivas. Nueva Zelanda regresa a una Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010 y llega con la cuenta pendiente de lograr su primera victoria en el torneo.

Transmisión en vivo, hora y cómo ver Irán vs. Nueva Zelanda en Estados Unidos

El partido comienza a las 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT. En cuanto al horario argentino, inicia a las 10:00 p.m.

En inglés: FS1 y la aplicación Fox Sports.

FS1 y la aplicación Fox Sports. En español: Telemundo y Peacock.

Telemundo y Peacock. Streaming: Peacock transmite todos los 104 partidos del torneo en español.

Peacock transmite todos los 104 partidos del torneo en español. Para cobertura en inglés , Fox ONE y Fubo (con prueba gratuita de cinco días) también cubren el encuentro.

, Fox ONE y Fubo (con prueba gratuita de cinco días) también cubren el encuentro. Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com.

Irán y Nueva Zelanda abren sus campañas en el Mundial 2026 este lunes 15 de junio a las 9:00 p.m. ET de EE.UU. PATRICK T. FALLON - AFP

Posiciones del Grupo G — jornada inaugural

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. — Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 — Egipto 0 0 0 0 0 0 0 — Irán 0 0 0 0 0 0 0 — Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0

Qué se juega cada equipo en el Grupo G

Irán es la potencia dominante del fútbol asiático: llegó al Mundial sin perder más que un partido en sus 16 encuentros de la fase de clasificación de la AFC, y esa única derrota llegó cuando la clasificación ya estaba asegurada.

es la potencia dominante del fútbol asiático: llegó al Mundial en sus 16 encuentros de la fase de clasificación de la AFC, y esa única derrota llegó cuando la clasificación ya estaba asegurada. El desafío histórico del equipo es trasladar ese rendimiento continental al escenario mundialista. En siete participaciones, nunca superó la fase de grupos .

. El equipo llega al torneo en buena forma tras ganar sus últimos tres partidos de preparación, incluyendo una goleada 5-0 ante Costa Rica, seguida de victorias ante Gambia por 3-1 y ante Mali por 2-0.

Nueva Zelanda tuvo una clasificación más sencilla por la vía oceánica , pero ese historial no se traslada al plano mundialista, donde llega como claro outsider del grupo. Con Bélgica y Egipto completando la zona, una victoria en el debut es determinante para las aspiraciones clasificatorias de cualquiera de los dos equipos.

, pero ese historial no se traslada al plano mundialista, donde llega como claro outsider del grupo. Con Bélgica y Egipto completando la zona, una victoria en el debut es para las aspiraciones clasificatorias de cualquiera de los dos equipos. Los dos primeros de cada grupo avanzan directamente a la ronda de 32. También pueden clasificarse hasta ocho terceros puestos con los mejores registros del torneo.

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Un historial mínimo con única victoria para Irán

Irán y Nueva Zelanda se enfrentaron solo dos veces antes de este Mundial. El primer partido, en agosto de 1973, terminó 0-0 en un amistoso internacional. El único antecedente competitivo data de octubre de 2003, cuando Irán se impuso 3-0 en Teherán en el marco del AFC-OFC Challenge Cup. Ese sigue siendo el único resultado entre ambos seleccionados en toda su historia competitiva.

Este partido en el SoFi Stadium es el primero entre Irán y Nueva Zelanda en casi 23 años, y el primero de ambas naciones en una Copa del Mundo. En sus dos apariciones mundialistas previas (1982 y 2010), Nueva Zelanda terminó invicta pero eliminada, con dos empates en cada participación. De ganar hoy, obtendría su primera victoria en una Copa del Mundo.

El próximo partido del Grupo G del Mundial para Irán es el 21 de junio ante Bélgica, también en Los Ángeles. Nueva Zelanda jugará el 22 de junio ante Egipto en Vancouver. Los partidos de cierre que definirán la zona se disputarán el 26 de junio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.