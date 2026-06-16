Cuentas Trump para niños en hogares: quiénes pueden abrirlas y quiénes reciben US$1000

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, presentó la iniciativa Fostering the Future Accounts, destinada a facilitar el acceso de menores en hogares de acogida a las Cuentas Trump. Las agencias de bienestar infantil que actúen como guardianes legales podrán abrir cuentas para niños elegibles, mientras que la contribución piloto de 1000 dólares quedará sujeta a requisitos del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Las cuentas Trump beneficiarán a menores en hogares de acogida y bajo tutela

A través de un comunicado, la Casa Blanca dio a conocer que las cuentas para fomentar el futuro estarán disponibles para jóvenes en hogares de acogida con el objetivo de que logren su autonomía financiera cuando lleguen a los 18 años.

La primera dama de EE.UU. Melania Trump anunció las cuentas para jóvenes en hogares de acogida

El anuncio fue realizado por la primera dama, quien declaró: “Las cuentas para fomentar el futuro brindan a los niños en hogares de acogida la misma oportunidad de adquirir activos y acumular riqueza a largo plazo que cualquier otro niño estadounidense”. Añadió que con el tiempo el programa contribuirá a fortalecer la fuerza laboral, las comunidades y el futuro económico de Estados Unidos.

Con el aval del Departamento del Tesoro y 23 gobernadores que se comprometieron a crear cuentas para el desarrollo infantil destinadas a los niños bajo tutela, el programa está disponible desde la página de internet o la aplicación móvil.

Cómo pueden los menores en hogares de acogida acceder a una cuenta Trump

El IRS aclaró que una agencia de bienestar infantil estatal, territorial o tribal que actúe como guardián legal o figura equivalente puede elegir la apertura inicial de una Cuenta Trump para un menor elegible. Sin embargo, esa agencia no puede elegir por sí misma la contribución piloto de US$1000.

Para ese depósito, la elección debe realizarla un padre u otra persona autorizada, incluido un padre de acogida, siempre que anticipe que el menor será su hijo calificado ante el IRS y que el niño cumpla los requisitos del programa.

Las Cuentas Trump solo están disponibles para niños estadounidenses elegibles Freepik

Cuándo se crearán formalmente las cuentas Trump y se realizarán los primeros depósitos

En el portal de las Cuentas Trump se explica que el programa pretende generar seguridad financiera a largo plazo para millones de niños a través de cuentas de inversión que brindan ventajas fiscales para ciudadanos estadounidenses menores de 18 años.

Aunque ya es posible completar el Formulario 4547 del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), será hasta el próximo 4 de julio cuando el programa inicie de manera formal. Mientras tanto, se enviarán las invitaciones para inscribirse.

Los fondos en las Cuentas Trump comenzarán a enviarse a partir del 4 de julio trumpaccounts.gov

Según las directrices, los estadounidenses nacidos entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 tendrán acceso a una cuenta con US$1000 financiados por el Departamento del Tesoro. No obstante, ellos mismos, sus padres, tutores o representantes autorizados, pueden realizar depósitos de hasta US$5000 anuales para maximizar el ahorro.

Los menores tendrán la libertad de decidir en qué invierten sus fondos, por ejemplo, en el pago de sus estudios universitarios trumpaccounts.gov

Cuánto dinero podría acumular un niño con una Cuenta Trump al cumplir 18 años

Los estadounidenses que decidan crear una Cuenta Trump podrán optar por conservar solo el depósito inicial o aportar dinero a lo largo de los años. Estas son algunas estimaciones de rendimiento:

Si se retiran los fondos a los 18 años:

US$6000 si no se contribuye.

US$19.000 si se aportan US$250 al año.

US$271.000 si se aportan US$5000 al año.

Si los fondos se retiran hasta los 27 años:

US$15.000 sin aportaciones.

US$51.000 si se aportan US$250 al año.

US$742.000 si se aportan US$5.000 al año.

Si los fondos se retiran hasta los 55 años:

US$243.000 sin aportaciones.

US$878.000 al aportar US$250 al año.

US$13 millones al aportar US$5000 al año.

El gobierno estadounidense aclaró que las cifras anteriores son solo estimaciones ilustrativas con base en los promedios históricos del S&P 500. No obstante, los resultados reales pueden variar y no están garantizados.

Cómo se invertirán los fondos de las Cuentas Trump

El dinero destinado directamente por parte del Departamento del Tesoro, así como las aportaciones que se hagan en las Cuentas Trump, se invertirán automáticamente en empresas estadounidenses.

De acuerdo con el portal del programa, a través de la aplicación los titulares podrán saber qué acciones poseen y cuál es el rendimiento que reciben, según su inversión.