Bellingham acalla críticas en la Inglaterra de Kane

Con una opaca temporada en el Real Madrid a cuestas, Jude Bellingham encontró calma este miércoles al anotar un gol clave en el 4-2 de Inglaterra ante Croacia, en un estreno en el Mundial de los Tres Leones con puntaje máximo para Harry Kane

Amo del mediocampo inglés, Bellingham fue perdiendo impulso en la antesala a Norteamérica 2026 y hasta hizo dudar a parte de la afición sobre su intocable titularidad. Un pasaje agridulce que se saldó a favor del versátil futbolista.

"En lo personal fue agradable dejar de lado parte del ruido y mostrarle a mi país, mostrarles a mis compañeros, lo comprometido que estoy con ayudar a que ganemos", comentó Bellingham al finalizar el encuentro en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL en Arlington, Texas, a la BBC.

El futbolista, de 22 años, reconoció que tiene una "espinita clavada" tras una temporada "dura", pero avisó que llegó a la Copa del Mundo "fresco, fino, fuerte y listo para darlo todo".

- Titularidad en duda -

El volante abrió el mejor momento de Inglaterra ante los croatas a los 47 minutos, al aprovechar un pase de calidad de Elliot Anderson para anotar el 3-2.

Marcus Rashford terminó de encaminar el triunfo en el 85', para un equipo inglés que tuvo en el inicio el doblete de su goleador histórico, Harry Kane, pero sufrió en defensa y permitió que Croacia le empatara en dos ocasiones antes de tomar las riendas del duelo a partir del gol del mediocampista del equipo merengue.

A una temporada inestable con el Real Madrid, tanto en LaLiga como en la Champions League, Bellingham sumó la presión de tener a un posible sustituto en los Tres Leones a gran nivel.

Morgan Rogers, que entró al minuto 72, tuvo una temporada de alto vuelo en el Aston Villa de Unai Emery, campeón de la Europa League.

A fuerza de goles claves y asistencias, el mediocampista amenazó el rótulo de imprescindible de Bellingham, quien ganó la pulseada por la titularidad a fuerza de buenos rendimientos en los amistosos previos al Mundial.

- "Confiar en Jude" -

Si al final del partido contra Croacia los parlantes del estadio rindieron tributo a Bellingham al tocar, entre otros, el clásico de los Beatles "Hey Jude", en la conferencia de prensa fue Thomas Tuchel quien elogió al jugador.

"Puedes confiar en Jude en estos momentos. Él gusta de estos juegos con presión y es cuando realmente sale lo mejor de él", manifestó el entrenador alemán, quien en el pasado tuvo algunas críticas hacia el jugador.

Las palabras de reconocimiento para Jude apenas estuvieron por debajo de los elogios que dio el entrenador al capitán de los Tres Leones.

Tuchel calificó a Kane como "líder absoluto" y destacó la "actuación completa" de un jugador que comenzó el partido con goles y lo terminó en su propia área parando un disparo croata con su vientre.

Con Kane a la cabeza y Bellingham líder del mediocampo, Inglaterra intentará conquistar el título que se le niega desde que obtuvo la Copa del Mundo en su casa, hace 60 años.

Rumbo a su máximo objetivo, el equipo inglés encaminó su andar en un Grupo L que el miércoles también tuvo el triunfo de Ghana ante Panamá 1-0.