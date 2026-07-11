Bellingham mete a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026
Con un doblete de Jude Bellingham, Inglaterra venció a Noruega el sábado por 2-1 tras prórroga y avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde espera por el vencedor del juego
Con un doblete de Jude Bellingham, Inglaterra venció a Noruega el sábado por 2-1 tras prórroga y avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde espera por el vencedor del juego de esta noche entre Argentina y Suiza.
CUARTOS DE FINAL
-- Jueves 9 de julio
En Foxborough: Francia - Marruecos 2-0
-- Viernes 10 de julio
En Los Ángeles: España - Bélgica 2-1
-- Sábado 11 de julio
En Miami: Noruega - Inglaterra 1-2 en alargue (1-1)
En Kansas City (01h00 GMT del domingo, partido 100): Argentina - Suiza
SEMIFINALES
-- Martes 14 de julio
En Arlington (19h00 GMT, partido 101): Francia - España
-- Miércoles 15 de julio
En Atlanta (19h00 GMT, partido 102): Inglaterra - Ganador 100
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
-- Sábado 18 de julio
En Miami (21h00 GMT): Perdedor 101 - Perdedor 102
FINAL
-- Domingo 19 de julio
En East Rutherford (19h00 GMT): Ganador 101 - Ganador 102