Bellingham mete a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026

Con un doblete de Jude Bellingham, Inglaterra venció a Noruega el sábado por 2-1 tras prórroga y avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde espera por el vencedor del juego de esta noche entre Argentina y Suiza.

CUARTOS DE FINAL

-- Jueves 9 de julio

En Foxborough: Francia - Marruecos 2-0

-- Viernes 10 de julio

En Los Ángeles: España - Bélgica 2-1

-- Sábado 11 de julio

En Miami: Noruega - Inglaterra 1-2 en alargue (1-1)

En Kansas City (01h00 GMT del domingo, partido 100): Argentina - Suiza

SEMIFINALES

-- Martes 14 de julio

En Arlington (19h00 GMT, partido 101): Francia - España

-- Miércoles 15 de julio

En Atlanta (19h00 GMT, partido 102): Inglaterra - Ganador 100

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

-- Sábado 18 de julio

En Miami (21h00 GMT): Perdedor 101 - Perdedor 102

FINAL

-- Domingo 19 de julio

En East Rutherford (19h00 GMT): Ganador 101 - Ganador 102