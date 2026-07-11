En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Argentina vs. Suiza y cómo mirar en vivo el Mundial 2026 este sábado

La selección de Argentina vuelve a ser protagonista en el tramo decisivo del Mundial 2026. Después de una campaña perfecta en la fase de grupos y de superar dos exigentes cruces eliminatorios, el vigente campeón del mundo enfrentará a Suiza este sábado 11 de julio en cuartos de final en busca de un lugar en las semifinales.

Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026 con horario y sede en Kansas City

De acuerdo con la programación oficial de la FIFA , el encuentro entre Argentina y Suiza se jugará el sábado 11 de julio de 2026.

, el encuentro entre y se jugará el sábado 11 de julio de 2026. El partido se desarrollará desde las 21.00 horas ET en el Kansas City Stadium y forma parte de los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Egipto vs Argentina - Mundial 2026

Cómo ver en vivo el Argentina vs. Suiza hoy

Los aficionados que quieran seguir el partido de Argentina vs. Suiza este sábado en territorio estadounidense tendrán varias alternativas para ver el encuentro en vivo. La transmisión estará disponible a través de FOX y Telemundo.

Colombia vs Suiza - Goles y definición por penales

Argentina llega invicta ante Suiza tras cinco triunfos en el Mundial 2026

Según el repaso publicado por la FIFA, la selección dirigida por Lionel Scaloni alcanzó los cuartos de final tras ganar sus cinco partidos en el torneo. Además, es una de las selecciones más goleadoras de la competencia, con 14 tantos convertidos.

El recorrido comenzó con una victoria por 3-0 sobre Argelia. En aquel encuentro, Lionel Messi marcó los tres goles de la Albiceleste y alcanzó una marca histórica en los mundiales.

Posteriormente, para Argentina llegaron los triunfos por 2-0 frente a Austria y por 3-1 ante Jordania, resultados que permitieron cerrar una fase de grupos impecable.

Argentina llega al encuentro contra Suiza con cinco victorias en misma cantidad de encuentros AP

En la etapa eliminatoria, el conjunto sudamericano tuvo que trabajar más para avanzar. En los dieciseisavos de final derrotó 3-2 a Cabo Verde después de un intenso encuentro que necesitó tiempo suplementario.

Más tarde protagonizó una de las remontadas más impactantes del campeonato al vencer 3-2 a Egipto en los octavos de final tras encontrarse dos goles abajo durante la segunda mitad.

Suiza busca semifinales tras su mejor campaña mundialista desde 1954

La clasificación de Suiza también representa una de las campañas más destacadas de ese país en la historia de la competición.

El conjunto dirigido por Murat Yakin alcanzó los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde 1954 .

alcanzó los de una Copa del Mundo por . Los europeos finalizaron en la primera posición del Grupo B después de empatar 1-1 con Qatar , derrotar 4-1 a Bosnia y Herzegovina y superar 2-1 a Canadá .

después de empatar , derrotar y superar . Esa actuación les permitió avanzar como líderes de zona y llegar con confianza a los cruces directos.

En la ronda de 32 eliminaron a Argelia mediante una victoria por 2-0. Luego protagonizaron una dura serie frente a Colombia en los octavos de final.

Tras igualar sin goles durante los 120 minutos reglamentarios y suplementarios, consiguieron la clasificación gracias a una definición por penales que terminó 4-3 a su favor.

¿Cómo juega Suiza, el próximo rival de la Argentina en los cuartos de final del Mundial?

El antecedente de Argentina vs. Suiza en Brasil 2014 antes del cruce en Kansas City

El cruce entre ambas selecciones también remite a uno de los partidos más recordados del Mundial de Brasil 2014. De acuerdo con la FIFA, argentinos y suizos se enfrentaron en los octavos de final de aquella edición en un encuentro cerrado.

Durante gran parte del partido, la defensa europea logró contener los ataques de Lionel Messi y compañía. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado a los penales, el capitán argentino protagonizó una acción decisiva en el tiempo suplementario.

Tras una gran jugada individual, asistió a Ángel Di María, quien convirtió el único gol del partido a los 117 minutos para sellar la clasificación de la Albiceleste.