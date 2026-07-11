Noticias del ICE en Kansas City hoy: confirman operativos masivos por el partido de Argentina en el Mundial 2026

En una nueva jornada del Mundial 2026, este sábado 11 de julio, la Argentina llega al Estadio Kansas City para enfrentar a Suiza por los cuartos de final, con la ilusión intacta de avanzar a la siguiente ronda. En este marco, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estará presente en las inmediaciones para participar del operativo de seguridad.

El ICE estará presente en Kansas City por el partido de Argentina y Suiza

Luego de la remontada histórica, Argentina disputa este sábado los cuartos de final frente a Suiza, y en este contexto, el ICE intervendrá en el operativo de seguridad, en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y su subdivisión, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). El esquema será similar al implementado en otras ciudades anfitrionas del torneo, como Texas, Filadelfia y Nueva Jersey.

Durante el partido de Argentina por cuartos de final del Mundial 2026, el ICE participará del operativo de seguridad nacional junto con el DHS y el HSI Fotomontaje realizado con IA

De acuerdo con la información oficial, la presencia de agentes responde a un protocolo establecido para los eventos catalogados con el mayor nivel dentro del sistema federal. En ese sentido, el propósito será preservar la seguridad de jugadores, trabajadores y espectadores durante el desarrollo del partido.

De este modo, el ICE no realizará redadas migratorias masivas dentro ni en los alrededores del estadio durante la jornada del partido.

En una entrevista con CBS News, el zar fronterizo Tom Homan sostuvo que la agencia federal tomará medidas sobre inmigrantes indocumentados si se ven involucrados en una situación que represente un problema para la seguridad, pero aclaró que esa no constituye la prioridad de la agencia durante el torneo.

Asimismo, señaló que las personas con documentación regular no deberían verse afectadas por los controles. Las intervenciones estarán limitadas a situaciones específicas, entre las que figuran:

Personas con órdenes de captura vigentes por delitos graves.

Individuos incluidos en listas de vigilancia por terrorismo.

Personas investigadas por su vinculación con organizaciones de tráfico de drogas.

Los controles del ICE y el DHS durante el Mundial 2026

Previo al inicio del torneo, el DHS clasificó el Mundial 2026 en el nivel SEAR 1 (Special Event Assessment Rating), la categoría federal más alta para eventos de gran convocatoria en EE.UU. Esto implica la participación coordinada de distintas agencias federales.

Los agentes del ICE no realizan controles migratorios durante los operativos por el Mundial 2026 Fotomontaje con IA

En la práctica, este esquema implica que durante los días de partido el perímetro tiene presencia federal. Dentro de este marco, los agentes concentrarán parte de sus tareas en:

Combatir la reventa ilegal de entradas.

Detectar mercancía falsificada.

Reforzar los controles frente a actividades vinculadas con el narcotráfico en rutas de transporte.

“Los medios y el público han convertido a los agentes del ICE en villanos. Cuando están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, aclaró Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, en diálogo con CBS News.

Cómo llega Argentina al partido de cuartos de final frente a Suiza en Kansas City

En lo que respecta al duelo mundialista, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni llega a cuartos de final por dos triunfos agónicos que le permitieron mantenerse en competencia. En fase de grupos, no tuvo mayores obstáculos y clasificó a la siguiente etapa con puntaje ideal tras tres triunfos consecutivos.

Los 14 goles de la Selección Argentina en el Mundial antes de cuartos de final

Pese al óptimo rendimiento en la primera fase, el equipo vivió su primer momento de tensión en dieciseisavos. Frente a Cabo Verde, debió ir al alargue tras empatar y consiguió imponerse sobre el final por 3-2.

Luego, en octavos, sufrió un duro golpe con el 0-2 en contra, pero logró sobreponerse para vencer finalmente a Egipto por 3-2 con una anotación de Enzo Fernández en el minuto 93.

Por su parte, Suiza, que finalizó la primera etapa en el primer puesto, superó a Argelia por 2-0 en dieciseisavos y en octavos venció por penales a Colombia luego de empatar 0-0.

KANSAS CITY, MISSOURI - JUNE 16: Lionel Messi #10 of Argentina is seen during the hydration break during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Algeria at Kansas City Stadium on June 16, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images) Alex Pantling - FIFA - FIFA

En esta instancia, Argentina buscará un triunfo para volver a las semifinales con el sueño de repetir el logro de Qatar 2022. El vencedor de este enfrentamiento deberá disputar la siguiente ronda frente al ganador del partido entre Noruega e Inglaterra el miércoles 15 de julio.