Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este sábado 11 de julio cuartos de final

Este sábado 11 de julio se juegan dos partidos del Mundial 2026, correspondientes a los cuartos de final del certamen. Argentina busca meterse en semis ante Suiza, mientras Noruega e Inglaterra se enfrentan en Florida por el otro boleto.

Horarios y canales para ver Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza

En la jornada de hoy se definen los últimos dos clasificados a las semifinales de la Copa del Mundo. Los dos encuentros se disputarán en sedes de Estados Unidos.

El delantero Lionel Messi, de Argentina, festeja la victoria después del partido del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto en el Atlanta Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 7 de julio de 2026 Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, los detalles de cada partido son:

Noruega vs. Inglaterra: a las 17 hs ET (hora local de Miami) / 16 hs CT / 15 hs MT / 14 hs PT en el Miami Stadium.

a las 17 hs ET (hora local de Miami) / 16 hs CT / 15 hs MT / 14 hs PT en el Miami Stadium. Argentina vs. Suiza: a las 21 hs ET / 20 hs CT (hora local de Kansas City) / 19 hs MT / 18 hs PT en el Kansas City Stadium.

Ambos compromisos se podrán apreciar en español a través de las transmisiones en vivo de Telemundo o Peacock TV. Asimismo, también estará disponible la opción de verlos en inglés a través de la pantalla de FOX.

Cabe recordar que, por ser duelos de eliminación directa, en caso de empate habrá alargue de dos tiempos de 15 minutos cada uno. No obstante, si persiste la igualdad en dicha instancia, se definirá por penales.

Así llegan Argentina, Suiza, Noruega e Inglaterra a los cruces decisivos

El conjunto noruego se clasificó a cuartos de final después de vencer 2-1 a Brasil en octavos con dos goles de su delantero estrella, Erling Haaland. Por su parte, los ingleses dejaron en el camino a uno de los anfitriones: vencieron a México en el Estadio Azteca por 3-2.

En el caso de la Albiceleste, consiguió un triunfo histórico y agónico ante Egipto en su cruce de octavos de final. Fue victoria 3-2 tras ir en desventaja por 2-0 a pocos minutos del final del encuentro.

Los dirigidos por Lionel Scaloni se medirán con los suizos, que están invictos en el certamen y vienen de eliminar a Colombia. Contra el combinado cafetero, igualaron sin goles en el tiempo reglamentario y consiguieron la clasificación por penales.

Erling Haaland marcó un doblete en su último partido contra Brasil JEWEL SAMAD - AFP

Fecha, sede y posible rival para Argentina o Suiza en semifinales

Los partidos semifinales de la Copa del Mundo se jugarán el martes 14 y el miércoles 15 de julio. El primero de los encuentros corresponde al lado izquierdo del cuadro, mientras que el segundo es el que afecta a Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza.

Esto quiere decir que quien gane entre noruegos e ingleses enfrentará el 15 de julio a quien haga lo propio entre argentinos y suizos. Dicho compromiso se llevará a cabo en el Atlanta Stadium a las 15 hs (ET). Por consiguiente, la gran final se disputará el 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium.

Operativos del ICE y seguridad federal en los estadios del Mundial 2026

En una entrevista con CBS News, el zar fronterizo Tom Homan explicó que el foco de los agentes federales durante los partidos del Mundial 2026 está puesto en garantizar la “seguridad pública”. Eso incluye a aficionados, turistas, empleados y deportistas.

No obstante, el funcionario aclaró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) solo actuará en los alrededores de los estadios y no realizará controles migratorios masivos. En cambio, se dedicará a identificar a criminales vinculados con las listas de terrorismo y venta ilegal de entradas o productos deportivos.