Bellingham puede ser el "factor X" de Inglaterra en el Mundial, advierte Henderson

Aunque acaba de cerrar otra temporada dura con el Real Madrid, Jude Bellingham puede ser el "factor X" de Inglaterra en la persecución de su primer triunfo en una Copa del Mundo en 60 años, dijo este domingo su compañero Jordan Henderson

La escuadra que dirige Thomas Tuchel figura entre las favoritas para el certamen que arrancó esta semana en Canadá, México y Estados Unidos, después de que se quedara cerca de la gloria en recientes Mundiales y Eurocopas

El veterano Henderson, ahora en las filas del Brentford, señaló a Bellingham como un jugador que puede tener un "gran impacto" en el torneo

"Lo mucho que ha crecido como jugador y como persona desde entonces es increíble", dijo la ex figura del Liverpool durante una atención a medios en Kansas City

"Tuve una buena impresión desde la primera vez que lo vi jugar y entrenar, y por la forma en que era. Pero lo que ha hecho hasta ahora a una edad tan temprana...", dijo Henderson sobre su compañero en el centro del campo, que debutó internacionalmente en 2020 a los 17 años

"Creo que todo el mundo se olvida de lo joven que es, incluso yo mismo a veces", afirmó. "Sinceramente, no podría hablar mejor de él. Sé que en los medios se escribe mucho sobre él. A veces me cuesta leerlo, de verdad, porque sé perfectamente la enorme influencia que tiene en este equipo, lo buen compañero que es fuera del campo"

"Y lo que nos aporta es algo realmente especial, de verdad. Creo que él realmente nos da ese factor X en nuestro equipo", sentenció el también exmediocampista del Ajax, de 35 años

El miércoles, Inglaterra enfrenta una dura prueba contra Croacia en su debut por el Grupo L en Arlington, Texas, antes de medirse a Ghana y Panamá

Henderson no negó los desafíos que planteará Croacia, subcampeona en Rusia 2018 y tercera en Catar 2022, y señaló en particular a su emblemático líder, Luka Modric

"Para mí, probablemente sea el mejor contra el que he jugado en mi carrera, hablando de centrocampistas", dijo el inglés. "Creo que su carrera habla por sí sola"