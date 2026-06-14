En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Ecuador vs. Costa de Marfil hoy por el Mundial 2026

Ecuador debuta en el Mundial 2026 frente a Costa de Marfil en Filadelfia, con dos estilos contrastados y el atractivo extra de ser el primer cruce entre ambas selecciones en un torneo internacional. El partido se disputará en el Lincoln Financial Field, un estadio habitual de la NFL que se transforma en escenario mundialista para albergar a la Tri y a los marfileños.

Hora y cómo ver a Ecuador vs. Costa de Marfil en EE.UU.

Costa de Marfil vs. Ecuador se jugará este 14 de junio en el Lincoln Financial Field a las 20 hs (hora del Este), lo que implica las 19 hs (hora Central) y 17 hs (hora del Pacífico).

Para el mercado estadounidense, Fox posee los derechos en inglés del Mundial 2026, mientras que Telemundo es el socio principal en español Selección Ecuatoriana de Fútbol - Selección Ecuatoriana de Fútbol

Para el mercado estadounidense, Fox posee los derechos en inglés del Mundial 2026, mientras que Telemundo es el socio principal en español.

Posiciones del Grupo E del Mundial 2026

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. 1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 2 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 3 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0

Contexto del partido entre Costa de Marfil y Ecuador

El encuentro entre Costa de Marfil y Ecuador es el segundo del Grupo E y representa el debut mundialista para ambas selecciones en la edición 2026.

La Tricolor llega a su quinta Copa del Mundo bajo la conducción del argentino Sebastián Beccacece, quien clasificó a la selección en el segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas. El plantel tiene al capitán Enner Valencia (Pachuca, México) como referente de ataque.

El plantel tiene al capitán Enner Valencia (Pachuca, México) como referente de ataque, quien es el mayor anotador de ecuador en mundiales

En el caso de Costa de Marfil, el partido supone el regreso al máximo torneo de selecciones después de 12 años de ausencia. Los elefantes estuvieron fuera en Rusia 2018 y Qatar 2022, y vuelven respaldados por el título en la Copa Africana de Naciones 2023, conquistado como sede del torneo.

Bajo la conducción de Emerse Faé, el equipo llegó al torneo con dos victorias en los amistosos de preparación de marzo: 4-0 a Corea del Sur y 1-0 a Escocia. En el plantel figuran el capitán Franck Kessié y el extremo Amad Diallo (Manchester United).

Los registros de enfrentamientos directos entre Ecuador y Costa de Marfil muestran muy pocos antecedentes oficiales, con un historial corto y sin partidos en mundiales previos, según bases de datos de resultados y estadísticas especializadas.

Esto convierte el choque de Filadelfia en un estreno inédito en Copa del Mundo, donde el análisis se concentra más en la actualidad de cada selección que en duelos anteriores.

La selección de Ecuador y Costa de Marfil se enfrenta en el Lincoln Financial Field Al Bello

Tras este partido, Ecuador continuará su fase de grupos con compromisos ya fijados por FIFA frente a los otros integrantes del Grupo E, con fechas programadas para el 20 y el 25 de junio, donde se definirá su avance a la siguiente fase del Mundial 2026.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.