A pesar de los graves problemas que se ciernen sobre su presidencia, Trump celebra sus 80 años con un evento de lucha en jaula de la UFC

WASHINGTON.– Este domingo, el presidente Donald Trump celebró sus 80 años con un festejo que hasta hace poco habría sido impensable: un show de lucha en jaula en el famoso Jardín Sur de la Casa Blanca.

Durante la semana pasada, la dura realidad de la gestión de gobierno amenazó con eclipsar el ostentoso espectáculo de artes marciales mixtas de la UFC –que costó unos 60 millones de dólares, según informó The New York Times–, donde los luchadores, encerrados en un octágono de malla metálica, golpean y patean a su oponente hasta lograr reducirlo.

Trump está estancado en una guerra impopular y costosa que él mismo ayudó a lanzar contra Irán. El acuerdo para poner fin al conflicto podría estar cerca, pero quedan detalles cruciales por negociar. Mientras tanto, a aproximadamente un kilómetro y medio de la fiesta de cumpleaños de Trump, una cuadrilla de operarios retiraba el nombre del presidente de la fachada del Centro Kennedy, después de que un juez dictaminara que nombrarlo en honor a Trump ya era demasiado.

Diego Lopes participates in the ceremonial UFC Freedom 250 weigh-ins on the Ellipse, Saturday, June 13, 2026, in Washington, ahead of Sunday's fight on the South Lawn of the White House. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Julia Demaree Nikhinson - AP

A pesar de todo, el domingo el presidente salió al jardín de la Casa Blanca y estuvo rodeado de miembros de su gabinete, altos funcionarios de gobierno, legisladores republicanos, y de más de 4000 espectadores que gritaron a todo pulmón en una arena de lucha temporaria instalada bajo “La Garra”, un arco metálico con forma de nave espacial equipado con iluminación, sonido y pantallas gigantes. Miles de personas más lo vieron en pantallas gigantes desde el Elipse, un inmenso parque público adyacente a la Casa Blanca.

“Este evento es único, increíble. Me encanta”, dijo Dana F. White, presidente de la UFC y amigo cercano del presidente, durante la velada promocional que se hizo el viernes en el Monumento a Lincoln, donde parejas de luchadores forcejearon frente a las cámaras bajo la impasible mirada de la estatua sedente de Abraham Lincoln.

Kai Trump, la nieta del mandatario y el presidente de UFC Dana White ALEX BRANDON - POOL

El presidente ha intentado vincular el evento del domingo —que incluye siete peleas que se extenderán hasta después de la medianoche— con las celebraciones más amplias, que durarán meses, por el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

Pero está mucho más enfocado a su propio disfrute, tanto que el G7 pospuso su cumbre anual para que Trump pudiera festejar su cumpleaños con peleas en jaula y luego volar directamente a Francia para el encuentro.

Un drástico contraste con su antecesor

Cuando Joe Biden cumplió 80 años, en noviembre de 2022, el predecesor de Trump lo celebró con un almuerzo familiar privado en la Casa Blanca, y ese dato por sí solo deja al descubierto hasta qué punto y con qué rapidez han cambiado las cosas.

Al ser consultada sobre este contraste, la vocera de la Casa Blanca, Allison Schuster, sostuvo que el evento del domingo sería “una de las noches más entretenidas de la historia norteamericana” y que no había mejor momento para hacerlo. “Que este espectáculo tenga lugar en la Casa Blanca el Día de la Bandera, durante el 250 aniversario de nuestra nación, es un homenaje apropiado”, declaró Schuster a través de un comunicado.

Los aficionados toman posición antes del pesaje ceremonial de UFC Freedom 250 en la Elipse, el sábado 13 de junio de 2026, en Washington Julia Demaree Nikhinson - AP

Cuando cumplió 80 años, Biden se convirtió en el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos y estaba a pocos meses de lanzar su campaña por la reelección, de la que finalmente se bajaría tras un desastroso debate contra Trump y la rebelión de los demócratas, preocupados por su edad para transitar un segundo mandato.

Trump luego superó a Biden como la persona de mayor edad elegida presidente de Estados Unidos. Constitucionalmente, no puede volver a presentarse a las elecciones, pero coquetea constantemente con la idea en cada aparición pública, y eso a pesar de que las encuestas muestran una creciente desconfianza de la opinión pública sobre la salud mental y física de Trump, lo que recuerda las temores que enfrentó Biden al cumplir 80 años.

Según una encuesta de The Washington Post/ABC News/Ipsos realizada en abril, los adultos estadounidenses que creen que Trump tiene la agudeza mental o la salud física necesarias para gobernar son menos del 50%.

Biden y Trump eligieron festejar sus cumpleaños número 80 fuel a sus estilos CHIP SOMODEVILLA - POOL

La Casa Blanca respondió con una extensa declaración del exmédico de la Casa Blanca de Trump, el congresista republicano de Texas Ronny Jackson, quien aseguró que la resistencia, la concentración y la fortaleza de Trump son excepcionales y se manifiestan a diario. “Las afirmaciones en contrario son pura ficción”, dijo Jackson, y agregó que la preocupación que exhiben las encuestas es fogoneada por la misma prensa sesgada, zurda y anti-Trump que ignoró por completo el desastre cognitivo y físico del presidente Biden.

No obstante, solo durante este mandato Trump se ha sometido a cuatro exámenes médicos que fueron anunciados públicamente, y el médico de la Casa Blanca, el doctor Sean Barbabella, declaró recientemente que Trump goza de “excelente salud”.

“Pan y circo” estilo Trump

El evento de la UFC es una metáfora acertada del belicoso estilo político de Trump, que es tan fanático de la política al estilo de las peleas en jaula como de las propias peleas en jaula.

Pero Trump también ha sido durante mucho tiempo un maestro de la distracción política, dándole deliberadamente a la gente algo con que entretenerse cuando las cosas no andan bien.

Con la guerra en Irán que se eterniza a pesar de semanas de promesas de que su fin está cerca, el precio de la nafta que sigue por las nubes, el rebrote de la preocupación por la inflación y la caída en picada de los índices de aprobación de Trump, una fiesta de cumpleaños nunca vista en la Casa Blanca es la distracción definitiva.

“Distracción, todo es distracción”, apunta Mike Fontaine, profesor de estudios clásicos de la Universidad de Cornell, y lo comparó con los juegos de gladiadores de la Roma imperial, donde los combatientes se brutalizaban entre sí para entretenimiento del público con el fin de reforzar la popularidad de los gobernantes y sofocar posibles disturbios.

“Esta es una estrategia clásica, como en la Antigua Roma: Pan y circo”, dice Fontaine.

La jaula de artes marciales mixtas "UFC Freedom 250" en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington - - Satellite image ©2026 Vantor

Trump sostiene que el evento es financiado por la UFC, y si bien no se ha revelado su costo total de manera oficial, en una presentación judicial el Servicio de Parques Nacionales declaró que se han invertido más de 60 millones de dólares y decenas de miles de horas de trabajo, y hay otros siete organismos estatales han destinado importantes recursos y horas de personal.

El viernes la UFC también anunció que incorporó a World Liberty Financial como socio oficial del evento, para la creación un fondo especial de 250.000 dólares para los luchadores ganadores del domingo por la noche. World Liberty Financial es una empresa de criptomonedas de la que la familia Trump es copropietaria junto con Steve Witkoff, enviado diplomático especial del presidente, y es dirigida por su hijo Zach. Esa asociación borronea aún más la línea entre los intereses financieros de la familia Trump y los eventos y proyectos de construcción que el presidente ha priorizado y para los que ha utilizado recursos del Estado.

Sin embargo, en lo que respecta al gusto personal de Trump por la ostentación, Fontaine dice que en este segundo mandato, la inclinación del presidente por “la masculinidad extrema y la lucha brutal” combina el sangriento deporte de la UFC con el humor característico de Trump y su inagotable sentido del espectáculo.

“El presidente Trump tiene un talento excepcional para eso”, apunta Fontaine.

Traducción de Jaime Arrambide