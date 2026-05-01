Beneficio de ExxonMobil cae más del 45% por elementos excepcionales

ExxonMobil, la mayor empresa estadounidense del sector petrolero, anunció el viernes una caída del beneficio neto en el primer trimestre de un 45,78% respecto al año anterior, lastrado por efectos del calendario y, en menor medida, por la guerra en Oriente Medio

Entre enero y marzo, según un comunicado, el grupo registró una facturación de 85.140 millones de dólares (+2,42% respecto al año anterior), pero su beneficio neto se situó en 4.180 millones de dólares, frente a los 7.710 millones del año anterior.

La empresa explicó que los efectos de calendario desfavorables relacionados con el desfase entre la venta de los productos y su entrega, en el marco de los mercados de derivados, habían lastrado sus beneficios en 3.900 millones de dólares.

Pero esta suma se integrará posteriormente, con el paso del tiempo. Además, ExxonMobil también ha señalado pérdidas de 700 millones de dólares en contratos de futuros que no se han materializado debido al conflicto en Oriente Medio, comenzado a finales de febrero.

Excluyendo estos elementos excepcionales, el beneficio neto alcanza los 8.800 millones.

La facturación supera el consenso de los analistas de FactSet (81.130 millones) y el beneficio neto coincide exactamente con el previsto (4.180 millones).

Por acción, y excluyendo elementos excepcionales (pérdida de 700 millones), valor preferido por los mercados, el beneficio neto se sitúa en 1,16 dólares frente a los 1,76 dólares del año anterior. El consenso apuntaba a 98 céntimos.

Sin el efecto desfavorable del calendario en los resultados del primer trimestre, el beneficio se situaría en 2,09 dólares.