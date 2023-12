escuchar

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presionó el miércoles al Congreso para que apruebe más apoyo militar a Ucrania y advirtió que si Vladimir Putin, el líder ruso, gana la guerra, “no se detendrá”. Asimismo, se mostró dispuesto a hacer “concesiones significativas” a los republicanos quienes, por otro lado, exigen desde tiempo atrás medidas contundentes para frenar la llegada de migrantes en la frontera con México.

El Congreso tiene meses en discusiones sobre aprobar o no la ayuda militar a Ucrania. El martes, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, envió una carta a la Casa Blanca, en la que informaba que su grupo no apoyaría los fondos para Ucrania sin promover reformas más profundas para regular la inmigración. Ante la prensa en la Casa Blanca en una comparecencia, Biden manifestó: “Estoy dispuesto a hacer concesiones importantes en la frontera. Necesitamos arreglar el sistema fronterizo. No funciona. Y hasta el momento no he obtenido respuesta”.

El presidente Joe Biden pronuncia un discurso sobre los fondos para Ucrania en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, el miércoles 6 de diciembre de 2023, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci) Evan Vucci - AP

En sus declaraciones, el mandatario se dijo preparado para abordar incluso “un cambio de política”, y aseguró que había pedido financiación para más agentes y jueces fronterizos, destacando que son los republicanos los que deben elegir si de verdad quieren una solución en la frontera.

¿Qué pasó en el Senado?

El miércoles, los republicanos bloquearon la aprobación en el Senado de EE.UU. de un proyecto presupuestario de US$105 mil millones, que incluía ayudas para Ucrania e Israel. Todos los 49 senadores republicanos de la Cámara Alta se manifestaron en contra de que avanzara el proyecto. Para conseguir la aprobación, los demócratas necesitaban al menos 60 votos.

El jueves, en un comunicado del Departamento de Estado de EE.UU., se anunció un nuevo paquete de ayuda para Ucrania de US$175 millones en armas y equipos, en el que se advirtió que utilizaban los “limitados recursos que quedan disponibles”. “A menos que el Congreso actúe para aprobar la solicitud de financiación suplementaria de seguridad nacional del presidente, este será uno de los últimos paquetes de asistencia de seguridad que podamos proporcionar a Ucrania. Ayudar a Ucrania a defenderse de la agresión rusa y asegurar su futuro, promueve nuestros intereses de seguridad nacional y contribuye a la estabilidad global en todo el mundo, y necesitamos que el Congreso actúe de inmediato”, cerraba el mensaje.

Estados Unidos ha dado millones de dólares de ayuda en Ucrania en su guerra con Rusia BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

¿Qué podría significar un cambio de política para los migrantes?

Según reportó la agencia AP a fines de noviembre, el Congreso estaba luchando por un acuerdo que restringiría el proceso de asilo y libertad condicional humanitaria (parole), utilizado por miles de personas para permanecer temporalmente en los Estados Unidos mientras sus solicitudes se procesan. De acuerdo con la agencia, los senadores también discutían hacer que sea más difícil para los migrantes pasar la prueba de detección inicial usada por los oficiales de asilo para decidir si pueden permanecer en EE.UU.

Asimismo, un grupo de 11 senadores demócratas, liderados por el senador de California, Alex Padilla, presidente del Subcomité Judicial del Senado sobre Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza, firmaron hace una semana una declaración conjunta en la que expresaron su preocupación por los esfuerzos del Partido Republicano de cambiar las leyes de asilo.

“A medida que avanzan las negociaciones en torno al paquete de ayuda suplementaria, nos preocupan los informes de cambios perjudiciales en nuestro sistema de asilo que potencialmente negarán la protección humanitaria que salva vidas a las personas vulnerables, incluidos los niños, y no ofrecerán ninguna mejora significativa a la situación en la frontera. El uso de un paquete de gastos único para promulgar estos cambios de política permanentes no relacionados sienta un precedente peligroso y corre el riesgo de ayudar a nuestros socios internacionales. Cualquier propuesta que considere cambios permanentes en nuestro sistema de asilo e inmigración debe incluir un camino claro hacia la legalización de los inmigrantes indocumentados de larga data”, indica el comunicado.

Ahora, tras las decisiones del miércoles, los senadores de ambos partidos, tanto republicano como demócrata, tendrán que actuar con velocidad para llegar a un acuerdo.