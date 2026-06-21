Bielsa critica las pausas de hidratación en el Mundial: "Le quita mucho" al fútbol

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, criticó con dureza este sábado las pausas de hidratación impuestas en todos los partidos del Mundial de Norteamérica 2026, alegando que alteran innecesariamente el fútbol

"Jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. Este cambio de la cultura para interpretar el fútbol no le agrega nada y le quita mucho", declaró el técnico argentino en rueda de prensa en Miami.

Bielsa se refería así a uno de los temas más comentados del inicio del torneo, el hecho de que las pausas de hidratación, una de tres minutos en cada parte, dividan los partidos en cuartos en lugar de dos tiempos.

"Cuando se dividió en cuatro, no se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora, sino que se pensó en otro tipo de repercusiones", añadió el Loco.

"Antes de esta decisión el fútbol tenía una característica, ahora tiene otra", dijo Bielsa, comparando la nueva medida con el VAR que, según él, no hizo más que mejorar el fútbol. "Las conclusiones que estoy diciendo no son mías, son las que escucho constantemente y adhiero a eso", zanjó.

El técnico de Uruguay apenas mencionó el partido del domingo contra Cabo Verde, que firmó un sorprendente empate a cero contra España en la primera jornada del Grupo H del Mundial.

En Miami, la Celeste tratará de dar una mejor imagen que en su debut contra Arabia Saudita, donde no pudo pasar del empate 1-1 después de una primera parte para el olvido.