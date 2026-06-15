Bielsa quita hierro al retraso del vuelo de Uruguay de México a Florida

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, le quitó importancia este domingo al retraso de más de 3 horas sufrido por el vuelo que llevó al equipo desde Cancún hasta Fort Lauderdale, cerca de Miami, un día antes del estreno de la Celeste en el Mundial 2026.

"Lo del vuelo no genera ninguna complicación", declaró el técnico argentino en rueda de prensa.

La FIFA indicó poco antes que el avión que había contratado para el viaje de la delegación uruguaya había cometido un error "relacionado con los permisos en México".

Con la mente puesta en el debut de Uruguay el lunes contra Arabia Saudita, en Miami, el "Loco" destacó que su rival tiene "algunas individualidades de peso" y recordó la dificultad de jugar un torneo como la Copa del Mundo.

"No creo que nosotros encontremos rivales fáciles o accesibles", dijo.

Sobre las lesiones importantes que afectan al equipo, Bielsa informó que el central José María Giménez estaba recuperado de una lesión de tobillo, pero confirmó que el centrocampista Giorgian de Arrascaeta y el defensa Ronald Araújo serían baja por desgarros sufridos durante la preparación.

Giménez, que habló ante la prensa poco antes que el seleccionador, aseguró que "Uruguay llega bien" al Mundial, después de que los resultados de los últimos meses, sobre todo una derrota 5-1 contra Estados Unidos en noviembre, generaran dudas sobre el equipo.

"Este grupo se ha mentalizado, ha trabajado y se ha enfocado en mejorar todas esas dificultades que se nos generaron en los partidos anteriores", dijo el defensa del Atlético de Madrid.

La Celeste, que hizo parte de su preparación premundialista en Playa del Carmen, en el Caribe mexicano, se enfrentará también en el grupo H a Cabo Verde y a España, vigente campeona de Europa y una de las grandes favoritas del torneo.

Bielsa dedicó grandes elogios a esta última. "Juegan bien de verdad, tengo la sensación de que tienen jugadores para los próximos 15 años. El estilo, el modelo de juego es admirable", dijo sobre la selección española.