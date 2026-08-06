Es oficial: qué significa que Estados Unidos envíe más agentes secretos de la CIA a Cuba en este momento

La administración de Donald Trump incrementó durante los últimos meses sus recursos de inteligencia relacionados con Cuba, según fuentes familiarizadas con la estrategia estadounidense. El refuerzo formaría parte de una campaña más amplia para aumentar la presión política y económica sobre el gobierno de la isla.

Qué se sabe sobre el aumento de recursos de inteligencia de EE.UU. en Cuba

Según Politico, el refuerzo incluye un aumento de la presencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y de otros recursos de inteligencia destinados a monitorear la situación en Cuba y obtener información estratégica sobre el régimen.

Trump sobre Cuba

Una de las fuentes citadas por el medio aseguró que Washington habría enviado nuevos agentes encubiertos y otros activos de inteligencia a la isla. Sin embargo, evitó precisar el número de personas involucradas o las agencias participantes para no comprometer las operaciones.

Especialistas citados por Politico señalaron que este tipo de movimientos suele preceder decisiones de mayor alcance. Según una de las fuentes familiarizadas con el operativo, el refuerzo constituye un paso táctico que podría facilitar distintos escenarios.

“Puede ser desde intensificar la obtención de información hasta respaldar operaciones destinadas a persuadir a funcionarios cubanos o aumentar la presión interna sobre el régimen”, remarcó.

Otra persona citada por el medio indicó que el objetivo actual sigue siendo ejercer presión utilizando “todas las herramientas convencionales”, incluidos los recursos de la comunidad de inteligencia, mientras que Trump privilegia la vía diplomática.

Si bien las fuentes no anticiparon un cambio inmediato en la política exterior de EE.UU. hacia Cuba, coincidieron en que el fortalecimiento de la comunidad de inteligencia beneficia en estos puntos:

La capacidad de Washington para seguir de cerca los movimientos del régimen .

. Evaluar posibles escenarios y disponer de información estratégica para la toma de decisiones de la administración Trump.

Una de las fuentes citadas por Politico aseguró que Washington habría enviado nuevos agentes encubiertos y otros activos de inteligencia a la isla (Xinhua/Francisco Cañedo) (fc) (rtg) (da) (ah) [e]FRANCISCO CANEDO - XinHua

La presión de Trump sobre el gobierno cubano

La decisión se suma a otras medidas adoptadas recientemente por la Casa Blanca contra La Habana. De acuerdo con Politico, la administración republicana endureció las restricciones energéticas sobre Cuba e intensificó los mensajes públicos contra el gobierno cubano.

También, según Politico, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Cuba en mayo para transmitir la exigencia de que el régimen impulse reformas profundas. Poco después, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó cargos contra el expresidente Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996.

Qué papel tiene Marco Rubio en la política de Estados Unidos hacia Cuba

El secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, continúa siendo una de las principales figuras detrás de la política estadounidense hacia Cuba y Venezuela.

Marco Rubio, a la izquierda, y Donald Trump, a la derecha, endurecieron la presión sobre Cuba Agencia AP /

Según las fuentes citadas por Politico, Rubio considera que la situación en la isla sigue siendo una prioridad para la administración Trump y habría perdido la paciencia ante la falta de reformas impulsadas por el gobierno cubano.

En paralelo, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) publicó recientemente un informe titulado Cuba: The Capital of 21st Century Communism, en el que acusa al régimen cubano de décadas de abusos y lo utiliza como parte de la estrategia de Washington para reforzar su política hacia los gobiernos comunistas.