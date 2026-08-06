Un exagente supervisor del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) enfrenta cargos federales por presuntamente transferir a cuentas bajo su control casi un millón en criptomonedas vinculadas con una investigación de contrainteligencia. Durante una audiencia celebrada este martes en el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia, en Alexandria, afirmó que estaba “frustrado” por la falta de acción de la agencia contra las billeteras investigadas.

El exagente del FBI atribuyó las transferencias a su “frustración”

Una jueza federal concluyó que existía causa probable para que continuara el proceso contra Patrick Steven Yaroch, de 37 años.

de 37 años. La decisión permite que avance la causa, pero no implica que haya sido declarado culpable.

Según la declaración jurada presentada en el caso, Yaroch contactó voluntariamente a un empleado de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y admitió haber tomado “muy malas decisiones” relacionadas con billeteras de criptomonedas.

De acuerdo con el expediente judicial, Yaroch afirmó que llevaba meses sintiéndose culpable y que necesitaba confesar lo ocurrido. La vergüenza “lo estaba consumiendo por dentro” y quería “sacárselo del pecho”, según la declaración jurada.

Los fiscales sostienen que Yaroch conoció en noviembre de 2024 la existencia de billeteras de criptomonedas vinculadas con el objetivo de una investigación del FBI sobre una nación considerada adversaria de Estados Unidos.

En ese contexto, Yaroch aseguró que comenzó a sentirse frustrado porque, según su versión, el FBI “no podía o no quería actuar” contra esas cuentas.

Cómo el exagente del FBI habría transferido casi US$1 millón en criptomonedas

Así, de acuerdo con el documento, Yaroch buscó en sistemas internos del FBI las claves necesarias para acceder a las billeteras investigadas y memorizó sus frases de recuperación.

Posteriormente, habría importado esas credenciales a billeteras bajo su control y realizado entre diez y doce transferencias desde finales de 2024 o comienzos de 2025.

El monto exacto permanece bajo investigación porque los activos fueron mezclados con fondos personales y su valor fluctuó.

Un agente del FBI acusado de apropiarse de casi US$1 millón en criptomonedas

Las consultas en ChatGPT incorporadas al expediente

Como parte de la investigación difundida por NBC Washington, agentes del FBI ejecutaron órdenes de registro sobre la vivienda de Yaroch, además de sus teléfonos, computadoras y vehículo.

Durante el análisis de los dispositivos, los investigadores encontraron varias consultas realizadas en ChatGPT entre mayo y junio de 2026. Una de ellas fue registrada el 4 de junio.

Según la declaración jurada, Yaroch escribió: “Si tuvieras una cantidad de dinero —alrededor de US$1 millón— y quisieras abandonar Estados Unidos para convertirte en residente o ciudadano de un país de la Unión Europea, ¿qué harías?”.

El expediente indica que ChatGPT respondió recomendándole Portugal como una de las opciones más convenientes para esa situación. La fiscalía incorporó ese intercambio como parte de las pruebas presentadas en el caso.

La búsqueda en ChatGPT que presentó la fiscalía lo dejó en evidencia (AP Foto/Kiichiro Sato, Archivo) Kiichiro Sato - AP

La jueza analiza si Patrick Yaroch recuperará la libertad

De acuerdo con NBC Washington, durante la audiencia Yaroch se dio vuelta para mirar a su esposa y a sus padres antes de romper en llanto y cubrirse el rostro con las manos.

La jueza resolvió mantenerlo detenido de manera provisoria mientras solicita información adicional para decidir si podrá recuperar la libertad bajo determinadas condiciones durante el proceso judicial.