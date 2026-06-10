Bill Gates declara ante el Congreso sobre su relación con Epstein

WASHINGTON (AP) — Bill Gates comparecerá ante un panel del Congreso el miércoles sobre su relación con Jeffrey Epstein, el financista convicto de abuso sexual de menores.

Los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes tienen previsto entrevistar al multimillonario cofundador de Microsoft a puerta cerrada, como han hecho con otros testigos en la investigación. A menudo, las transcripciones se publican más adelante.

Al llegar al Capitolio la mañana del miércoles, Gates señaló que estaba allí de manera voluntaria y expresó esperanzas de que su testimonio sea útil para el comité.

“Espero que mi testimonio sea útil para el trabajo, el importante trabajo del comité, para encontrar justicia para las víctimas”, indicó el cofundador de Microsoft.

El representante republicano James Comer, presidente del comité, solicitó formalmente que Gates testificara después de que apareciera en múltiples ocasiones en los documentos difundidos por el Departamento de Justicia sobre Epstein.

Los archivos contienen una enorme cantidad de nombres de hombres prominentes de los sectores tecnológico y financiero, de la política y de otras industrias. Todos han negado participación en los delitos de Epstein, pero algunos mantuvieron o entablaron amistades con él incluso después de que saliera a la luz su historial de abuso sexual.

Entre los archivos figuran anotaciones sobre reuniones entre Gates y Epstein, correspondencia por correo electrónico entre ambos sobre proyectos filantrópicos y fotos de Gates en eventos a los que Epstein también asistió.

Su relación profesional comenzó en 2011, tres años después de que Epstein se declarara culpable en Florida de solicitar prostitución a una menor, y se prolongó al menos hasta finales de 2014, según los documentos.

Epstein fue acusado a nivel federal en julio de 2019 de cargos de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual de menores. El Departamento de Justicia alegó que Epstein formó una vasta red de niñas menores de edad, algunas de tan solo 14 años, para abusar sexualmente de ellas entre 2002 y 2005. Murió por suicidio en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio.

Gates, quien preside la Fundación Gates, no ha sido acusado de irregularidades en relación con Epstein y ha negado tener conocimiento alguno del abuso sexual. Ha dicho que solo se reunieron para hablar de filantropía y ha calificado su asociación con Epstein como “un enorme error”.

Tanto Gates como su exesposa, Melinda French Gates, han dicho que su asociación con Epstein generó tensión en su matrimonio.

La fundación reconoció en febrero que un pequeño número de empleados se había reunido con Epstein basándose en sus “afirmaciones de que podía movilizar importantes recursos filantrópicos para la salud global”. Nunca crearon juntos un fondo benéfico, y la fundación no realizó pagos a Epstein.

El director ejecutivo de la fundación, Mark Suzman, encargó en marzo una revisión externa para examinar su relación pasada con Epstein.

En otra declaración a puerta cerrada en febrero, el expresidente Bill Clinton enfrentó más de seis horas de preguntas de legisladores sobre su asociación con Epstein hace más de dos décadas. Epstein había visitado la Casa Blanca varias veces durante la presidencia de Clinton, y Clinton voló ocasionalmente en el jet privado de Epstein.

El exmandatario demócrata afirmó que no había visto señales del abuso sexual de Epstein y que dejó de relacionarse con él mucho antes de la declaración de culpabilidad en 2008. Clinton no ha sido acusado de irregularidades en relación con Epstein.

Los demócratas en el comité han presionado para que el presidente Donald Trump, un republicano que tuvo su propia relación con Epstein, testifique. Los republicanos han dicho que no han encontrado ninguna evidencia de que Trump hiciera algo indebido durante su bien documentada amistad con Epstein.

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Schoenbaum reportó desde Salt Lake City.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.