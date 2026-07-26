El café supera al agua en EE.UU.: cuántas tazas toman los estadounidenses y por qué ahora lo preparan en casa

El café se consolidó como la bebida preferida de los adultos en Estados Unidos, según un análisis. Superó al agua embotellada en la medición diaria. Además, el consumo en el hogar llegó a su nivel más alto en 14 años, según datos publicados por la Asociación Nacional del Café (NCA, por sus siglas en inglés).

¿Cuántas tazas de café toman por día los consumidores estadounidenses?

Los adultos estadounidenses que consumen café toman un promedio de 2,8 tazas por día. En total, este grupo ingiere alrededor de 507 millones de tazas diariamente, de acuerdo con el resumen de la edición de primavera del informe Tendencias Nacionales de Datos sobre el Café (NCDT, por sus siglas en inglés), que se publicó en abril.

El 85% de los consumidores bebió café en su hogar, el porcentaje más alto registrado en Estados Unidos desde 2012 Magnific

El 66% de los adultos había tomado café durante el día anterior al relevamiento. Ese porcentaje superó al agua embotellada, elegida por el 64%, así como al té, con el 47%; los jugos, con el 46%; y las gaseosas, con el 26%.

Al ampliar el período, el consumo alcanzó al 73% de los adultos en la última semana. Esa proporción representa a casi 195 millones de personas mayores de 18 años y permanece estable desde 2022.

El consumo en casa alcanza su mayor nivel desde 2012

El 85% de quienes habían bebido café lo tomó en su hogar, la proporción más alta registrada desde 2012. En tanto, el 36% también consumió la bebida fuera de casa.

Entre quienes consumieron café fuera de casa, la mayoría lo hizo en su lugar de trabajo o durante un traslado, mediante un servicio de atención desde el automóvil. Una proporción menor ingresó a una cafetería, informó Reuters.

¿Por qué los estadounidenses eligen preparar el café en casa?

El trabajo remoto y los esquemas híbridos redujeron los desplazamientos cotidianos. A su vez, la presión económica y la necesidad de ahorrar impulsaron el consumo doméstico.

El exejecutivo de Nestlé y actual asesor de la industria Gerd Müller-Pfeiffer identificó otro factor: la mejora de los equipos disponibles para el hogar. El especialista explicó que las máquinas domésticas ya ofrecen una calidad cercana a la de las preparaciones adquiridas fuera de casa.

Los encuestados eligen la mañana para tomar café

La mañana concentra la mayor parte del consumo. Entre quienes habían tomado café durante la jornada anterior, el 86% lo hizo durante el desayuno y el 38% en otro momento matutino, frente al 22% que lo consumió por la tarde y al 11% que lo bebió por la noche.

El café tradicional mantuvo su alcance desde 2022. El 62% de los adultos lo había consumido la semana anterior, mientras que las variedades de especialidad avanzaron un 9,4% y pasaron del 53% al 58%.

Los consumidores estadounidenses toman un promedio de 2,8 tazas de café por día, lo que equivale a unos 507 millones de tazas en todo el país norteamericano Magnific

Las bebidas a base de espresso impulsaron ese crecimiento. Su consumo semanal aumentó del 40% al 45%, mientras que los lattes pasaron del 17% al 21% y el espresso subió del 16% al 20%.

¿Cómo se realizó el estudio sobre el consumo de café?

La firma Dig Insights realizó el NCDT por encargo de la NCA. El relevamiento se desarrolla desde 1950, constituye el estudio de mayor duración sobre el consumo y las preferencias cafeteras en Estados Unidos y actualmente se lleva a cabo dos veces al año.

Los datos de la edición de primavera se recopilaron entre el 5 y el 20 de enero. La muestra reunió a 1850 estadounidenses mayores de 18 años con representación nacional. Todos los participantes habían consumido alguna bebida distinta al agua del grifo durante las 24 horas anteriores. Tomar café no era un requisito para integrar la investigación.