Bill Gates llega al Congreso de EE.UU. para testificar sobre caso Epstein

El cofundador de Microsoft Bill Gates llegó este miércoles al Congreso de Estados Unidos para testificar ante una comisión que investiga las conexiones del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein

El multimillonario y filántropo figura entre los nombres que aparecen en documentos publicados por el Departamento de Justicia, que revelaron amistades cercanas, operaciones financieras ilícitas y fotos privadas de prominentes personalidades con Epstein

El financista fue hallado muerto en su celda de prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos de tráfico sexual que involucraban a menores de edad

"Espero que mi testimonio sea útil para el trabajo -un trabajo importante- del comité para encontrar justicia para las víctimas", dijo Gates a periodistas al entrar en la sala de audiencias, sin responder más preguntas

La comisión citó a Gates después que documentos difundidos por el Departamento de Justicia suscitaran nuevas preguntas sobre sus contactos con Epstein

Un portavoz de Gates dijo a la AFP que el multimillonario saludaba la oportunidad de comparecer ante el Congreso, y subrayó que nunca había sido testigo ni había participado en las actividades ilegales de Epstein

Los archivos del caso incluyen un borrador de correo electrónico aparentemente escrito por Epstein en 2013 en el que menciona relaciones extramatrimoniales de Gates

En el mensaje, que al parecer no llegó a enviarse, el delincuente sexual se jactaba de haber ayudado a "Bill" a conseguir medicamentos para "remediar las consecuencias de haber tenido relaciones sexuales con chicas rusas"

En febrero, Gates declaró ante los miembros de la junta de su fundación que los vínculos con Epstein fueron un "enorme error". Gates reconoció en esa ocasión dos aventuras, pero negó cualquier relación con víctimas de Epstein

Otras figuras de alto perfil ya han comparecido ante el comité, entre ellas Bill y Hillary Clinton, y el secretario de Comercio Howard Lutnick