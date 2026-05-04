Blake Lively y Justin Baldoni llegan a un acuerdo para terminar una larga batalla judicial

Las estrellas de Hollywood Blake Lively y Justin Baldoni, coprotagonistas de la película "Romper el círculo" (It ends with us, en inglés), llegaron el lunes a un acuerdo amistoso que pone fin a su agria batalla judicial, según un comunicado de sus abogados, por lo que evitarán un costoso juicio civil

Los abogados de las estrellas acordaron resolver el caso, sin que se hiciera pública ninguna cifra del acuerdo

En la denuncia inicial, Lively sostiene que Baldoni, quien también dirigió la película, habló de forma inapropiada sobre su vida sexual e intentó modificar la cinta para incluir escenas de sexo que no estaban en el guion, ni habían sido acordadas

También acusa al productor Jamey Heath de verla parcialmente desnuda durante una sesión de maquillaje, a pesar de que Lively le pidió voltearse. Además, afirma que Baldoni emprendió una campaña de relaciones públicas para arruinar su reputación

"El producto final —la película "Romper el círculo"— es un motivo de orgullo para todos los que trabajamos para darle vida", dijeron los abogados de Baldoni y Lively en una declaración conjunta recogida por medios estadounidenses

"Reconocemos que el proceso presentó desafíos y reconocemos que las inquietudes planteadas por la señora Lively merecían ser escuchadas... Nuestra sincera esperanza es que esto dé un cierre y permita a todas las partes involucradas seguir adelante de forma constructiva y en paz", agrega el texto

Baldoni y el estudio Wayfarer presentaron previamente una contrademanda dirigida a Lively y su esposo Ryan Reynolds por presunta extorsión y difamación, pero un juez desestimó esas acusaciones el año pasado

Wayfarer había insistido anteriormente en que ni el estudio ni sus ejecutivos ni su equipo de relaciones públicas hicieron nada para tomar represalias contra Lively

Un juez desestimó algunas de las acusaciones de Lively, pero mantuvo sus alegaciones de represalias, por las cuales estaba previsto un juicio el 18 de mayo