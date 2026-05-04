Monedas, pasaportes y hasta un aeropuerto: sitios, productos y documentos a los que Trump selló con su imagen

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump decidió colocar su nombre y su imagen a diversos edificios, documentos y estructuras de Estados Unidos. En poco más de un año en el poder, el presidente inmortalizó su legado en varios sitios de la nación norteamericana.

Cambios de nombre en edificios públicos de EE.UU. vinculados a Donald Trump

Tras su triunfo en las últimas elecciones presidenciales, el mandatario renombró carreteras y hasta bautizaron con su nombre un aeropuerto. En diciembre de 2025, la sede del Instituto de la Paz de los Estados Unidos en Washington recibió la denominación de Instituto de la Paz de Estados Unidos Donald J. Trump.

En aquel entonces, Marco Rubio, secretario de estado de EE.UU., anunció la medida en sus redes sociales y comentó: “Trump será recordado en la historia como el presidente de la paz. Ha llegado el momento de que nuestro Departamento de Estado lo demuestre”.

A finales del mismo mes, el consejo del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas votó para añadir el nombre del presidente al edificio. Un portavoz de la institución manifestó que la decisión se debió a que Trump “salvó a la institución de la ruina financiera y de la destrucción física”, según reportó NBC News.

Para este año también hay planes similares, dado que CNN informó el pasado mes de marzo que Ron DeSantis, gobernador de Florida, ya autorizó el cambio de nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach a Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump.

También en Florida, el senado aprobó el proyecto SB 628 para cambiarle el nombre a una sección de la State Road 80 por el de President Donald J. Trump Highway.

Proyectos militares y símbolos oficiales asociados a Donald Trump en EE.UU.

En el ámbito militar, el gobierno anunció la creación de los acorazados de la “clase Trump” durante un acto en la propiedad de Mar-a-Lago. El entonces secretario de la Marina, John Phelan, presentó el USS Defiant como parte de esta categoría y sostuvo que estas embarcaciones serán “los buques de guerra más grandes, letales, versátiles y de mejor aspecto de todos los océanos del mundo”.

El Instituto de Paz Donald J. Trump fue renombrado así en este segundo mandato del presidente republicano X @StateDept

Asimismo, las sedes de los departamentos de Justicia, Agricultura y Trabajo exhiben carteles con la imagen del mandatario. En el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el letrero incluye el icónica lema de Trump “Make America Great Again” (“Hacer a Estados Unidos grande de nuevo”, en español).

Cambios en documentos oficiales y sistema financiero impulsados por Donald Trump

La administración también introdujo cambios en documentos oficiales y en el papel moneda. El Departamento del Tesoro anunció la incorporación de la firma de Trump en los billetes de dólar. “No hay mejor manera de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald Trump que con billetes que lleven su nombre”, declaró el secretario Scott Bessent.

En el área de inmigración, se presentó la “Trump Gold Card”, un visado que permite vivir y trabajar en el país a cambio de un pago de un millón de dólares. El presidente describió este documento como “una green card con esteroides”. Hasta finales de abril, los registros de Associated Press indican que solo una persona obtuvo la aprobación para este beneficio.

Por otro lado, el Departamento de Estado informó sobre la emisión de pasaportes con la imagen del presidente en la cara interior de la cubierta. Una portavoz de la Casa Blanca calificó este diseño como una forma para que los ciudadanos se sumen a las celebraciones del aniversario de la nación.

Donald Trump tendrá sus propios billetes en EE.UU. Instagram @realdonaldtrump

Plataformas digitales y programas online vinculados al gobierno de Donald Trump

En este último año de mandato, el gobierno lanzó portales en internet y programas de inversión con el nombre del presidente. Algunos de los más destacados son: