Met Gala 2026: la historia poco conocida del vestido de Lauren Sánchez, la esposa del magnate Jeff Bezos
Sargent pintó el retrato en 1883 y causó tal escándalo en el Salón de París que tuvo que retocar el tirante caído y guardar la obra durante más de veinte años; hoy fue la inspiración del vestido que eligió la esposa del magnate
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Este 4 de mayo se celebra la Met Gala 2026 bajo la temática “Costume Art”. Lauren Sánchez, esposa del magnate tecnológico Jeff Bezos, fue de las primeras en presentarse en el Metropolitan Museum of Art (Met) con un vestido de Schiaparelli. El mismo está inspirado en Madame X, una obra que generó debate en 1884.
Madame X: la historia detrás del vestido de Lauren Sánchez
El concepto del retrato se estableció en 1883, cuando el pintor John Singer Sargent convenció a Virginie Amélie Avegno Gautreau, una socialité estadounidense casada con un francés, para que posara para él.
En 1884, presentó la obra con la intención de exhibirla en el Salón de París. Sin embargo, provocó un rechazo masivo entre los espectadores por el tirante caído del vestido y el maquillaje de Gautreau, según consigna el Museo Metropolitano de Arte.
La reacción fue tan severa que Gautreau y su madre le suplicaron a Sargent que retirara el cuadro. Él se negó rotundamente tras alegar que solo la había retratado tal como era.
No obstante, tras clausurarse el Salón, Sargent repintó el tirante en su posición original y guardó la obra en su estudio, negándose a exhibirla de manera pública durante más de veinte años.
La segunda oportunidad de Madame X
En 1905, el pintor estadounidense decidió darle otra oportunidad al cuadro en la Galería Carfax de Londres y luego en otras exposiciones en Berlín (1909) y Roma (1911).
Para 1915, con la muerte de Gautreau, envió el retrato a la Exposición Internacional Panamá-Pacífico en San Francisco, y al año siguiente, Sargent le escribió a su amigo Edward “Ned” Robinson, director del Museo Metropolitano de Arte, para ofrecer el cuadro por 1000 libras esterlinas.
Tras recibir la oferta de Sargent, Robinson le escribió al Comité de Compras del Museo que estaba sorprendido por el mensaje. “Durante años he intentado en vano conseguir este cuadro suyo, pero por motivos personales siempre se ha negado a desprenderse, por lo que su cambio de opinión me ha sorprendido por completo”, expuso.
Seis días después de recibir la carta de Sargent, el comité aprobó la compra y Robinson telegrafió a Sargent. En respuesta, el pintor sugirió que no le agregaran el nombre de Gautreau a la obra.
“Preferiría, debido a la disputa que tuve con la señora hace años, que este cuadro no se llame por su nombre”, le dijo Sargent a Robinson. En la documentación formal adoptó su título, Madame X.
El homenaje de Lauren Sánchez a la obra
La esposa de Jeff Bezos utilizó la pintura como referencia para su conjunto en el Met Gala 2026. De acuerdo con Vogue, colaboró con la casa Schiaparelli para construir un diseño que buscara capturar el espíritu del retrato.
“El tema es ‘Costume Art’, y eso es exactamente lo que hacía Elsa Schiaparelli hace 100 años”, dijo Lauren Sánchez al medio. “No se limitaba a decorar cuerpos: hacía arte sobre los cuerpos”.
Sánchez se sintió atraída por la historia de la obra, sobre todo por cómo el detalle del tirante caído causó un revuelo tal que Sargent tuvo que repintarlo.
“En la actualidad, cuando te paras frente a la pintura, ves a una mujer hermosa. Para mí, la imagen representa cómo la moda y las normas culturales pueden cambiar con el tiempo. Hoy, un tirante es un tirante, pero cuando Madame X fue pintada por Sargent, un tirante era un escándalo”, señaló.
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