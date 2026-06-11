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BM recorta la proyección de crecimiento económico de América Latina ante la incertidumbre energética

El Banco Mundial (BM) ajustó este jueves a la baja su previsión de crecimiento para América Latina y el Caribe al 2,2% en 2026, a causa del debilitamiento de la economía

BM recorta la proyección de crecimiento económico de América Latina ante la incertidumbre energética
BM recorta la proyección de crecimiento económico de América Latina ante la incertidumbre energéticaShutterstock

El Banco Mundial (BM) ajustó este jueves a la baja su previsión de crecimiento para América Latina y el Caribe al 2,2% en 2026, a causa del debilitamiento de la economía mundial, en medio de la incertidumbre energética.

Las previsiones de enero eran de un crecimiento del 2,3%. La economía mundial en general también se desacelerará, con un crecimiento estimado en el 2,5%.

Ese 2,2% es "reflejo de una demanda interna aún débil y un menor dinamismo de la economía mundial", explicó el informe.

En abril el BM había situado su previsión en el 2,1%, pero la institución establece ahora su comparativo con enero.

La región volverá a fortalecerse de manera gradual en 2027 (2,5%) y 2028 (2,8%), "a medida que la política monetaria se flexibilice y las condiciones globales mejoren", dicen los expertos de la institución.

"Se espera que la inversión sea un motor importante de la recuperación a mediano plazo, acelerándose durante 2027-28 a medida que la flexibilización de la política monetaria cobre impulso", explicaron.

En ese ambiente de cierta morosidad destaca Argentina, con un crecimiento del 3,6% en el ciclo 2026-28, "impulsado por las exportaciones, pero limitado por políticas monetarias y fiscales restrictivas en el plano interno".

Brasil crecerá un 1,9% este año, Colombia un 2,3%, gracias a su condición de exportadores de petróleo.

México también se queda relativamente al margen de la crisis de los precios de la energía, pero la incertidumbre en torno a las negociaciones de su tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá pesa, y solo crecerá un 1,3% este año.

"El alza de los precios del petróleo aumentará los costos de importación y agudizará las presiones inflacionarias en los países importadores netos de energía. Sin embargo, economías como Chile y Perú se beneficiarán parcialmente de los elevados precios de los metales", indicó el texto.

América Central y el Caribe, subregiones que importan más energía de la que exportan, siguen expuestas a los vaivenes externos. Solo las remesas y la demanda interna, relativamente estable, mantienen el crecimiento.

"Los desafíos del mercado laboral persisten en toda la región, reflejando una débil creación de empleo formal, una elevada informalidad y un modesto crecimiento de los ingresos, lo que continúa afectando la productividad, el consumo y la reducción de la pobreza", concluye el BM.

AFP
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