Boceto de un pie hecho por Miguel Ángel marca récord en subasta en EEUU

El recién descubierto dibujo de un pie realizado por el artista Miguel Ángel se vendió por US$27,2 millones en una subasta en Estados Unidos este jueves.

Representa un nuevo récord de venta de cualquier obra creada por el maestro del Renacimiento.

El pequeño boceto en sanguina, técnica que utiliza un pigmento de color rojo óxido, es uno de los casi 50 estudios que Miguel Ángel realizó para la Capilla Sixtina.

La casa de subastas Christie's, con sede en Nueva York, dijo que vendió el dibujo por casi 20 veces su estimación más baja, luego de una puja de 45 minutos. No dio a conocer la identidad del comprador.

Solo unos 10 dibujos de Miguel Ángel están en manos privadas.

Christie's identificó el boceto como un original, luego de que el propietario enviara una fotografía a su portal en línea para solicitar una estimación de subasta.

Un experto estableció que representaba el pie derecho de la Sibila Libia, en el extremo más oriental del techo de la Capilla Sixtina.

"Era una pieza excepcional con una historia maravillosa", dijo en un comunicado Andrew Fletcher, director global del Departamento de Antiguos Maestros en Christie's.

El récord anterior para un Miguel Ángel era de US$24,3 millones por un boceto que representaba a un hombre desnudo con otras dos figuras detrás. Fue vendida por Christie's en París.