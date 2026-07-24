Vivienda asequible en Nueva Jersey: cómo solicitar condominios desde US$63.230 antes del 5 de agosto

La agencia administrativa CGP&H recibe solicitudes para comprar uno de los seis condominios de vivienda asequible en Nueva Jersey. La entidad está aprobada por el Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey (DCA, por sus siglas en inglés) y gestiona la lista de espera del condominio Magnolia Square, en Princeton. Los precios parten de 63.230 dólares y el plazo para participar en el próximo sorteo vence el 5 de agosto.

Dónde está Magnolia Square y cuántos dormitorios tienen sus viviendas

Magnolia Square se encuentra en 375 Terhune Road, Princeton, condado de Mercer. La oferta comprende viviendas disponibles para la venta con uno, dos y tres dormitorios.

La inscripción para Magnolia Square vence el 5 de agosto de 2026 cgph

Los interesados deben incorporarse a la lista de espera para propietarios de Princeton. El programa dará preferencia a quienes residan o trabajen en los condados de Mercer, Monmouth u Ocean, explican en el sitio de CGP&H.

Vivienda de US$63.230 en Princeton: anticipo, impuestos y cuota mensual

La alternativa más económica tiene dos dormitorios y un baño. Corresponde al nivel de ingresos muy bajos y su precio de venta es de US$63.230. El anuncio señala que la asignación se realizará al azar según la disponibilidad y el orden de prioridad.

El anticipo exigido equivale al 5% del valor de la propiedad, es decir, US$3162. El impuesto inmobiliario anual estimado para 2026 asciende a US$1082, mientras que la cuota de la asociación de propietarios o del condominio figura en US$372.

El complejo cuenta con una lavandería central, un bicicletero y áreas para pícnic. La vivienda posee lavavajillas y aire acondicionado central, pero el edificio no tiene ascensor. El servicio de recolección de residuos está incluido y la permanencia de mascotas depende del reglamento interno.

Precios de los seis condominios asequibles disponibles en Magnolia Square

Además de la unidad de US$63.230, Magnolia Square ofrece otras cinco viviendas. Todas tienen un baño, pero varían en precio, cantidad de dormitorios y nivel de ingresos:

Precio Dormitorios Nivel de ingresos US$116.674 Uno Bajo US$138.007 Dos Bajo US$211.783 Dos Moderado US$156.288 Tres Bajo US$245.553 Tres Moderado

Cómo solicitar una vivienda asequible en Princeton antes del 5 de agosto

El procedimiento depende de si el candidato ya posee un perfil en Affordable Homes New Jersey y de la cantidad de listas de espera a las que desea incorporarse. Los pasos establecidos son los siguientes:

Quienes todavía no se registraron deben enviar una solicitud preliminar en línea mediante Affordable Homes New Jersey.

Las personas interesadas únicamente en propiedades en venta en Princeton pueden completar la solicitud preliminar específica. El sistema las incorporará automáticamente a la lista de espera para propietarios de esa localidad.

Quienes quieran anotarse en varias listas deben ingresar a su perfil y seleccionar las convocatorias correspondientes.

Los candidatos que ya presentaron una solicitud preliminar pueden pedir el enlace de acceso a su perfil. Para recuperarlo, deben colocar el mismo nombre, apellido y correo electrónico utilizados en el registro original.

Cuando una propiedad queda disponible, el programa contacta a los postulantes elegibles conforme avanza la lista de espera. Si esta es corta, el inmueble puede aparecer en el perfil y habilitar un formulario de interés. Su presentación no garantiza que la persona cumpla los requisitos, ya que el equipo debe revisar los datos antes de continuar con el trámite.

La opción más económica cuesta US$63.230 y tiene dos dormitorios Magnific

Las normas también priorizan a las familias que puedan utilizar todos los dormitorios de la vivienda. Los hogares que necesiten adaptaciones específicas por una discapacidad pueden recibir preferencia cuando esas características estén disponibles en una unidad.

Requisitos hipotecarios para comprar un condominio asequible en Nueva Jersey

Los compradores que no paguen al contado deberán calificar para un préstamo hipotecario. El anuncio de Magnolia Square indica que CGP&H entregará una lista de prestamistas y advierte que otras entidades podrían no financiar viviendas asequibles con restricciones en la escritura.