Casi 2000 casos confirmados por los CDC: el brote de ciclosporiasis se extiende a 9 estados de EE.UU.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) confirmaron casi 2000 casos de ciclosporiasis, una enfermedad gastrointestinal causada por un parásito, como parte de un brote masivo. Además, la entidad comunicó que se presentaron casos registrados en nueve estados y compartió los consejos para quienes presentan síntomas.

Brote de ciclosporiasis en EE.UU.: los CDC reportan 1947 casos en nueve estados

El brote masivo de la ciclosporiasis sumó nuevos estados con casos reportados en las últimas horas. Ahora, además de Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania, ahora se registraron casos en Indiana, Kentucky, Ohio, West Virginia y Michigan.

Los CDC confirmaron casi 2000 casos de ciclosporiasis en nueve estados de EE.UU. Freepik

“Estamos obteniendo datos más completos sobre los casos, que abarcan todo el alcance del brote”, declaró Gwen Biggerstaff, subdirectora del departamento de enfermedades transmitidas por alimentos, agua y medio ambiente de los CDC, citada por NBC News.

“Los estados están realizando entrevistas con las personas afectadas y nosotros estamos recopilando los datos”, agregó luego.

En este nuevo panorama, los CDC reportaron 1947 casos en esos nueve estados. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) dio a conocer la semana pasada que la probable fuente de contagio es la lechuga iceberg rallada procedente de Taylor Farms de México.

Según confirmaron los CDC en su sitio web oficial, el 17 de julio de 2026 Taylor Farms retiró el producto del mercado. La medida incluye la lechuga iceberg vendida en tiendas minoristas y servida en restaurantes. También abarca otros productos distribuidos a clientes del sector de servicios de alimentos.

La investigación conjunta de los CDC y la FDA vinculó el brote con una posible contaminación por Cyclospora a partir de entrevistas con pacientes que padecían los síntomas relacionados con la enfermedad. Muchas personas afectadas declararon haber comido en Taco Bell durante las dos semanas previas al comienzo de los síntomas.

Antes de que la empresa sacara de circulación el producto, la cadena de restaurantes quitó la lechuga de su menú.

Taylor Farms anunció el retiro de su lechuga iceberg por posible contaminación con Cyclospora Amazon

Qué es la ciclosporiasis y cuáles son los síntomas de la infección por Cyclospora

La ciclosporiasis es una enfermedad gastrointestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora, de acuerdo con las autoridades sanitarias. En general, no suele transmitirse directamente de persona a persona, debido al ciclo de vida típico del parásito.

El número de casos generalmente aumenta durante la primavera y el verano, y los CDC consideran que del 1° de mayo al 31 de agosto es la temporada anual de ciclosporiasis.

Los síntomas suelen comenzar aproximadamente una semana después de la exposición, con un rango de entre dos y 14 días más tarde. En la mayoría de los casos, incluyen diarrea acuosa, que puede ser frecuente, junto con pérdida de apetito, pérdida de peso, hinchazón abdominal, náuseas y fatiga.

Además, otros síntomas menos comunes consisten en fiebre leve y vómitos. Sin tratamiento, los síntomas pueden desaparecer y reaparecer durante varias semanas. Las complicaciones más frecuentes pueden incluir malabsorción, colecistitis y artritis reactiva.

Alerta de los CDC: qué hacer con la lechuga retirada y cuándo consultar a un médico

En primer lugar, los CDC exhortaron a los estadounidenses a no consumir la lechuga iceberg retirada del mercado de Taylor Farms de México. Las personas que la compraron deben desecharla o devolverla.

Por otro lado, indicaron que es necesario visitar a un médico si la persona presenta los síntomas más frecuentes, como diarrea prolongada o acuosa, especialmente si dura más de unos pocos días.

Asimismo, se pueden reducir los riesgos al lavar bien las frutas y verduras frescas con agua corriente limpia antes de consumirlas y seguir las prácticas seguras de manipulación de alimentos.

En esa línea, remarcaron que los consumidores deben tener en cuenta que la desinfección química de las frutas y verduras podría no eliminar por completo la Cyclospora. Es importante lavarlas bien, incluso si están etiquetadas como prelavadas.