Clima hoy en EE.UU.: tormentas e inundaciones en Carolina del Norte y calor anómalo en el sur de California

Millones de personas seguirán bajo amenaza por lluvias intensas, tormentas e inundaciones repentinas en estados del este, como Carolina del Norte y Carolina del Sur, mientras una extensa ola de calor continuará expandiéndose sobre California y Arizona. A esto se sumará el riesgo de tormentas severas en el norte de las Grandes Llanuras, donde podrían registrarse fenómenos con granizo de gran tamaño, vientos destructivos e incluso algún tornado.

Inundaciones en las Carolinas: alerta máxima entre Wilmington y Charleston

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el principal foco de preocupación durante este viernes se ubicará desde las Llanuras Centrales hasta las Carolinas, donde un frente estacionario favorecerá el desarrollo continuo de lluvias y tormentas.

Satélite De La NOAA Hoy

La combinación de ese sistema con un intenso flujo de humedad en niveles bajos hará que varias tormentas descarguen repetidamente sobre las mismas áreas, situación que aumentará considerablemente el riesgo de inundaciones repentinas.

Además, aunque la tormenta tropical Bertha dejó de existir durante la madrugada del viernes y sus remanentes degeneraron en una vaguada abierta sobre el centro-sur de Texas, todavía persistirán algunos chaparrones y tormentas aisladas en esa región durante las primeras horas del día.

Las condiciones también complicarán las actividades costeras. El NWS advirtió que las lluvias persistentes y las tormentas eléctricas mantendrán un escenario desfavorable para quienes permanezcan en playas o desarrollen actividades náuticas a lo largo de la costa este de las Carolinas, especialmente durante este viernes y hasta el sábado.

Según FOX Weather, más de 25 millones de personas permanecerán expuestas al riesgo de inundaciones repentinas en las Carolinas y otras zonas del sudeste. El frente prácticamente inmóvil permitirá que la abundante humedad tropical sobre el sudeste alimente nuevas rondas de lluvias intensas.

El riesgo de inundaciones será especialmente elevado entre Wilmington, en Carolina del Norte, y Charleston, en Carolina del Sur, donde el WPC mantiene para este viernes un riesgo de nivel tres sobre cuatro durante este viernes.

Además, un área más amplia con potencial de anegamientos abarcará desde los Outer Banks, recorrerá toda la costa de Carolina del Sur y se extenderá hacia el oeste en dirección a Atlanta.

Las previsiones también indican que algunas localidades podrían acumular entre tres y cinco pulgadas (7,6 y 12,7 centímetros) de lluvia durante el fin de semana. Entre ellas aparecen Wilmington, en Carolina del Norte, y Norfolk, en Virginia, donde el suelo seco producto de la sequía reciente podría favorecer una rápida escorrentía superficial y aumentar la posibilidad de inundaciones repentinas.

Tormentas en las Dakotas: riesgo de granizo gigante, vientos dañinos y tornados

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió un Riesgo Leve de tormentas severas para sectores del centro y este de Dakota del Norte y el norte de Minnesota, donde las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de fenómenos intensos durante la tarde y la noche del viernes.

El Centro de Predicción de Tormentas emitió un riesgo leve por supercélulas en el este de Dakota del Norte y norte de Minnesota SPC

Los pronósticos indican que las tormentas comenzarán a desarrollarse durante las últimas horas de la tarde sobre el este de Dakota del Norte, inicialmente con características de supercélulas. En ese escenario, el peligro principal será la caída de granizo grande e incluso muy grande.

A medida que avance la jornada, también aumentará la probabilidad de vientos dañinos y existirá la posibilidad de que algunas de esas supercélulas produzcan tornados aislados. Más tarde, las tormentas avanzarán hacia sectores del norte y centro de Minnesota, aunque se espera que comiencen a debilitarse durante la noche.

El SPC también anticipó algunos focos aislados de tiempo severo en otras regiones del país norteamericano:

En sectores de las Carolinas costeras y el sureste de Georgia podrán producirse ráfagas descendentes capaces de generar daños localizados.

Entre el este de Nuevo México y los Panhandles de Texas y Oklahoma existirán condiciones favorables para ráfagas intensas aisladas, aunque la organización de las tormentas será limitada.

Otro sector bajo vigilancia abarcará partes de la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas, donde las tormentas de base alta podrán generar ráfagas fuertes o localmente severas gracias al ambiente muy cálido y seco predominante.

Calor extremo en California y Arizona: máximas superiores a 110 °F

Mientras las lluvias dominarán buena parte del este, el calor aún será otro de los protagonistas de este viernes. El NWS explicó que una amplia dorsal de alta presión seguirá fortaleciéndose desde el oeste del país norteamericano hasta la costa del Golfo de México, y favorecerá temperaturas extremadamente elevadas.

Una amplia dorsal de alta presión impulsará las temperaturas por encima de los 110°F (43°C) en las zonas bajas del desierto del suroeste NWS

Las condiciones más sofocantes se registrarán en las zonas bajas del desierto del suroeste, donde las temperaturas máximas alcanzarán valores superiores a 110°F (43°C) tanto este viernes como el sábado.

Además del intenso calor, la presencia de humedad incrementará la sensación térmica en sectores del sur de California y del sur de Arizona.

La ola de calor también comenzará a expandirse hacia las Altas Llanuras occidentales. Desde el centro de Montana hasta las Dakotas se desarrollará un riesgo importante de calor, mientras que amplias zonas del centro y este de Montana permanecerán bajo advertencias por temperaturas extremas.

Más al sur, desde las Llanuras del Sur hasta Florida, predominará un ambiente muy caluroso y húmedo. Las máximas superarán ampliamente los 90°F (32°C) y la elevada humedad mantendrá condiciones muy agobiantes durante gran parte del día.