Bolsonaro dice al gobierno Trump que imponer aranceles a Brasil favorece a Lula

El aspirante conservador a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, pidió este martes al gobierno de Donald Trump que no imponga aranceles a su país porque a su juicio benefician a su rival, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En una audiencia pública en Washington en la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR), Bolsonaro se presentó como un defensor del sector exportador brasileño.

"Cada arancel suplementario está beneficiando al gobierno que se supone que se quiere presionar", dijo Bolsonaro ante un panel de responsables gubernamentales.

La USTR propuso a inicios de mes imponer un arancel general del 25% a varios productos brasileños exportados a Estados Unidos, tras una investigación sobre supuestas prácticas comerciales desleales.

El gobierno debe tomar una decisión de aquí al 15 de julio, y para escuchar los argumentos de todas las partes organizó audiencias con unos 80 participantes a lo largo de dos días.

Trump promulgó en abril del año pasado una serie de tarifas aduaneras generalizadas que cambiaron el panorama comercial mundial.

Esa política arancelaria, que Trump presentaba como un arma negociadora decisiva, fue luego invalidada en gran parte por la Corte Suprema en febrero de este año.

"Los datos de 2025 muestran que estos aranceles no han producido los resultados que Estados Unidos pretendía: en cambio, han sido explotados políticamente por la administración actual de Brasil" advirtió Bolsonaro.

El político estaba acompañado por su hermano Eduardo, que vive en Estados Unidos y fue condenado en Brasil hace tres semanas a cuatro años de cárcel por sus actividades de cabildeo en favor de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

"El propio gobierno al que se suponía que estas medidas debían presionar ha ganado fuerza en las encuestas, mientras que el comercio de Brasil con China alcanzó la cifra récord de 171.000 millones de dólares" aseguró Flávio Bolsonaro.

"China ha absorbido las exportaciones brasileñas que fueron desplazadas del mercado estadounidense por estos aranceles" añadió.

Ante el impacto inflacionario de los aranceles, Washington eliminó las tasas aduaneras a los principales productos agropecuarios, como la carne de res, el café y los tomates de Brasil.

"Le pido respetuosamente a este comité que no imponga aranceles a Brasil", concluyó Bolsonaro.

Las exportaciones de bienes de Estados Unidos a Brasil en 2025 se elevaron a 54.400 millones de dólares, frente a casi 40.000 millones en importaciones, según datos del USTR.

La investigación del USTR sobre Brasil se centra en el comercio digital y los servicios bancarios, la lucha contra la corrupción, la protección de la propiedad intelectual, el acceso al mercado de etanol y las consecuencias de la deforestación ilegal.