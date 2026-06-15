Bombardero estadounidense se estrella en base aérea en California

Un bombardero de Estados Unidos se estrelló en una instalación militar en California este lunes, informó la base aérea

La aeronave B-52 Stratofortress cayó "poco después del despegue en la base aérea de Edwards" a las 11.20 locales, detalló la instalación militar en Facebook

"Los equipos de emergencia respondieron de inmediato y la situación continúa en desarrollo", agregó el comunicado

Consultado por la AFP, el departamento de prensa de la base aérea de Edwards no ofreció detalles adicionales

Imágenes en medios locales mostraban una enorme mancha negra en la pista aérea, así como una columna de humo

Se observaban también vehículos de asistencia

La instalación militar se encuentra en el sur de California, a casi 100 kilómetros de Los Ángeles

El B-52 Stratofortress es un bombardero de largo alcance fabricado por la compañía estadounidense Boeing. Es utilizado por la Fuerza Aérea de ese país desde los años 1950

Estados Unidos ha desplegado la aeronave en conflictos en Vietnam, Irak, Afganistán y, más reciente, Irán