A qué hora de EE.UU. juega España vs. Cabo Verde, hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026

España abre su participación en el Mundial 2026 este lunes 15 de junio frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El encuentro inaugura el Grupo H y enfrenta a la vigente campeona de Europa, dirigida por Luis de la Fuente, con los Tiburones Azules de Pedro Brito, que disputan su primera Copa del Mundo en la historia del país.

Hora y cómo ver España vs. Cabo Verde en Estados Unidos

El partido comienza a las 12 hs (hora del Este), 11:00 hs (hora Central) y 9 hs (hora del Pacífico). El horario de mediodía en un lunes laborable convierte al streaming en la opción más práctica para quienes no puedan estar frente al televisor.

En inglés, la transmisión es por FOX. En español, el partido va por Telemundo. Para seguirlo en streaming, las opciones son Peacock (en español), FOX One y la Fox Sports App. El encuentro también está disponible para suscriptores de FuboTV, YouTube TV, Hulu Live TV y DirecTV.

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. 1 España 0 0 0 0 0 0 0 2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 3 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0

Lo que se juega España y Cabo Verde en el debut

España llega a Atlanta como una de las selecciones favoritas al título. El equipo de Luis de la Fuente completó las eliminatorias europeas sin derrotas, con cinco victorias, un empate, 21 goles a favor y apenas dos en contra.

España llega al Mundial 2026 con cinco victorias, un empate, 21 goles a favor y apenas dos en contra Manu Fernandez - AP

El mediocampo con Pedri, Rodri y Fabián Ruiz, y las bandas con Lamine Yamal y Nico Williams, conforman el núcleo de un equipo que también carga con una cuenta pendiente: desde el título en Sudáfrica 2010, no ha superado los octavos de final en ninguna edición del torneo. En su último partido de preparación, el 4 de junio, empató 1-1 con Irak en La Coruña.

Cabo Verde arranca el grupo sin resultados previos que defender. El equipo de Pedro Brito, conocido como Bubista, construyó su clasificación sobre una defensa que recibió solo dos goles en toda la fase africana, según datos de ESPN. Ante el favorito del grupo, cualquier punto sienta las bases para las jornadas siguientes frente a Arabia Saudita y Uruguay.

La hazaña que llegó después de siete intentos fallidos

Cabo Verde, con alrededor de 525 mil habitantes, es el tercer país más pequeño por población en clasificarse para una Copa del Mundo, detrás de Curazao (156 mil), que también debuta en este mismo torneo, e Islandia (350 mil), que participó en Rusia 2018.

El boleto llegó el 13 de octubre de 2025 con una victoria 3-0 sobre Eswatini, en una jornada en que el gobierno declaró media jornada de asueto en todo el país. Era el octavo intento de clasificación en la historia del país.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.