Pochettino y la selección furor entre estadounidenses: suben los precios de las entradas del Mundial en USA

El arranque de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 despertó el entusiasmo entre los hinchas y tuvo un impacto en el mercado de entradas. Tras la victoria sobre Paraguay de los dirigidos por Mauricio Pochettino, se registró un incremento en la demanda, lo que impulsó los precios de reventa.

Mundial 2026: la goleada de Estados Unidos que disparó la demanda de entradas

De acuerdo con TicketData, el combinado estadounidense registró uno de los mayores incrementos en la demanda de entradas dentro del mercado de reventa.

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La selección de Estados Unidos escaló siete posiciones en el ranking y alcanzó un valor promedio de ingreso de 1969 dólares, con un crecimiento del 79,7% en apenas tres días, uno de los mayores aumentos registrados entre todos los participantes.

El informe ubica a EE.UU. en el tercer lugar entre las selecciones más costosas para asistir a sus partidos durante la fase de grupos.

Los diez equipos con los valores promedio de acceso más elevados son:

México : US$3263.

: US$3263. Portugal : US$2120.

: US$2120. Estados Unidos : US$1969.

: US$1969. Brasil : US$1926.

: US$1926. Corea del Sur : US$1705.

: US$1705. Colombia : US$1690.

: US$1690. Sudáfrica : US$1604.

: US$1604. Argentina : US$1531.

: US$1531. Inglaterra : US$1511.

: US$1511. Escocia: US$1442.

Dentro de ese grupo, Estados Unidos se destacó por la velocidad del crecimiento. Solamente Inglaterra registró una variación cercana, con un aumento del 72,3%, mientras que Portugal avanzó un 41,7%.

Entradas del Mundial 2026: las ciudades anfitrionas también registran fuertes aumentos

El entusiasmo no se limita a la selección estadounidense. Ticketdata también detectó un incremento considerable en el mercado de las ciudades anfitrionas que albergan partidos de la fase de grupos.

Varias sedes estadounidenses experimentaron subas pronunciadas en pocos días, lo que podría reflejar el interés creciente de los aficionados.

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El ranking de las ciudades con los valores promedio de acceso más elevados es el siguiente:

Ciudad de México : US$2315.

: US$2315. Guadalajara : US$1923.

: US$1923. Miami : US$1639.

: US$1639. Dallas : US$1628.

: US$1628. Nueva York : US$1315.

: US$1315. Houston : US$1130.

: US$1130. Los Ángeles : US$1074.

: US$1074. Toronto : US$1074.

: US$1074. Boston : US$1025.

: US$1025. Filadelfia: US$951.

Entre las sedes estadounidenses, Dallas aparece como una de las que más creció, con un aumento del 64,2% en tres días. Houston también exhibe una variación significativa, con una suba del 62,6%.

Los Ángeles, escenario del debut de Estados Unidos, registró un incremento todavía mayor, del 67,6%, mientras que Boston avanzó un 44,4%.

Efecto Pochettino: crece el interés por la selección de Estados Unidos

La llegada de Mauricio Pochettino generó expectativas antes del comienzo de la Copa del Mundo, pero la primera presentación del equipo consolidó el entusiasmo del público local.

Tras la goleada 4-1 ante Paraguay, el combinado estadounidense escaló siete posiciones en el ranking de demanda Mark J. Terrill - AP

EE.UU. goleó 4-1 a Paraguay en el debut del Grupo D con una actuación que dejó una de las imágenes destacadas del inicio del torneo.

La figura del encuentro fue Folarin Balogun, autor de dos goles, aunque el rendimiento colectivo también sobresalió. El conjunto dirigido por Pochettino impuso condiciones desde los primeros minutos.

En la segunda parte del encuentro, Paraguay encontró un descuento a través de Mauricio Magalhães, quien aprovechó una habilitación de Julio Enciso. Sin embargo, EE.UU. recuperó rápidamente el control del partido y terminó por cerrar la goleada con un tanto de Gio Reyna en la última acción del juego.