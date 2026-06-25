Borja Iglesias, el futbolista a contracorriente: "Me corto poco hablando" (AFP)

Delantero a la antigua y defensor de las minorías: Borja Iglesias rema a contracorriente en el planeta fútbol, un soplo de aire fresco en la selección española a pesar de ser el más veterano. "Me corto poco hablando", dice en una entrevista con la AFP.

España acaba de terminar su último entrenamiento en la Baylor School (Chattanooga) antes de volar a Guadalajara para jugar contra Uruguay el viernes en la tercera jornada del Mundial.

El 'Panda' Iglesias, de 33 años y que busca celebrar su primer gol tras ocho internacionalidades, saborea al máximo el torneo a pesar de que todavía no ha debutado.

"La verdad es que no había llegado a verme ni a imaginarme aquí hasta estos meses previos al Mundial", confiesa el jugador del Celta.

Pregunta: ¿Cómo se gestiona la paciencia al saber que en cualquier momento un partido se puede complicar y a España le hará falta su perfil en el campo?

R: "Es complejo convivir con esa paciencia, la sensación de participar o no en función del escenario... Obviamente es algo que no depende del jugador, entonces intento estar preparado sobre todo mentalmente, en cualquier momento me puede tocar".

P: Dio que hablar hace unos meses un reportaje sobre su figura titulado 'Un ovni del fútbol con las uñas pintadas'. ¿Le gusta?

R: "Está bien, obviamente por la parte que me toca y muchas veces por los estereotipos que se forman, pues me gusta. Pero la realidad es que creo que el futbolista en sí no es un estereotipo, hay muchísimos tipos de personas, de formas de entender nuestra profesión, nuestra vida y la realidad es que creo que cada vez coincido mucho más con gente menos estereotipada".

P: ¿Por qué cree que se le percibe como alguien diferente?

R: "Entiendo que es porque me corto poco hablando y a veces creo que tenemos mucho miedo a exponer lo que pensamos por la repercusión que pueda tener. Yo también lo tenía y ha llegado un punto en el que me he dado cuenta que no pasa nada por demostrar lo que piensas".

P: ¿Cómo se quitó el miedo a mostrar lo que realmente pensaba?

R: "Pues realmente ha sido un proceso de ensayo-error, ir probando porque me podían más las ganas de hacerlo que callármelo, porque sentía que personalmente me sentaba mejor decirlo y ser como soy".

P: ¿Se considera el delantero de todas las luchas?

R: "Todas no... No tendría fuerza para todo (risas), pero la realidad es que si veo algo que no me gusta o que creo que es injusto, sí que intento aportar algo desde mi punto de vista, por la repercusión y por la capacidad que tenemos desde nuestra profesión".

P: ¿Cuáles son las luchas que más le tocan?

R: "Siempre he defendido los derechos humanos, el respeto y la inclusión. Es como entiendo la convivencia y la sociedad, es lo mínimo que tenemos que tener".

P: El asesinato de George Floyd, asfixiado por un policía en Minneapolis en 2020, le llevó a pintarse las uñas de negro como forma de solidaridad.

R: "Lo he explicado alguna vez, tampoco fue realmente para reivindicar nada hacia el exterior, sino como una forma de tener una alerta física, visual... Muchas veces tenemos pensamientos sexistas, machistas, racistas y homófobos preestablecidos. Servía para darte cuenta un poco, en ese momento era como algo muy visual. Intento hacerlo continuamente de manera mental y me gusta porque creo que poco a poco vas construyendo la persona que quieres ser".

P: Más allá del fútbol, ¿cómo percibe disputar el Mundial en Estados Unidos en la época de Donald Trump?

R: "Al final he venido para estar con mi selección jugando un Mundial, pero la realidad es que suceden cosas que no me gustan, pero también pasan en España, es algo con lo que convivimos y creo que desde nuestra posición y con nuestra forma de entender la vida y vivirla, pues si sumamos para que no suceda, poco a poco irán mejorando, eso es un poco mi pensamiento. Obviamente me encantaría cambiar muchas más cosas, pero no es fácil".

P: Otro de los temas en los que más se ha implicado es la lucha contra la homofobia.

R: "Creo que es un poco la lucha por la inclusión, por entender que cada uno puede ser quien quiera ser. Puedes gustarle a quien sea, acostarte con quien sea y creo que, no digo nada raro, creo que debería ser lo normal".