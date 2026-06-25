La regla de los penales en pleno Mundial 2026 que se podría aplicar para México en la siguiente fase

La selección de México terminó como líder del Grupo A con puntaje ideal y avanzó a los 16avos de final del Mundial 2026, donde aguarda por conocer a su próximo rival. En esta instancia eliminatoria, los partidos que permanezcan empatados tras los 90 minutos y el tiempo suplementario se definirán mediante una tanda de penales y la FIFA analiza una posible modificación del reglamento.

La propuesta de la FIFA para los penales en el Mundial 2026

La FIFA evalúa cambiar el procedimiento del sorteo previo a las tandas de penales en la Copa del Mundo para hacerlo más equitativo.

Algunos estudios afirman que el equipo que patea primero en la tanda tiene ventaja, mientras que otros señalan que no existe una diferencia real Etienne Laurent - FR172066 AP

Actualmente, el árbitro realiza dos lanzamientos de moneda: uno para decidir el arco donde se ejecutarán los penales y otro para determinar qué equipo comenzará la serie.

La nueva propuesta consiste en realizar un único sorteo. El capitán ganador elegiría entre el lado donde se patea o quién ejecuta el primer penal, mientras que el otro beneficio se le otorgaría automáticamente al rival.

El objetivo es evitar que un mismo equipo obtenga ambas ventajas por azar. Hoy existe un 25% de probabilidad de que un capitán gane los dos sorteos, lo que, según Sports Illustrated, puede generar una desventaja antes de que comience la definición.

La iniciativa tomó fuerza tras las críticas surgidas después de la final de la Champions League entre Paris Saint-Germain y Arsenal, donde el equipo francés ganó ambos sorteos y se proclamó campeón.

Aun con rival a definir entre uno de los mejores terceros, México jugará su partido de dieciseisavos de final el martes 30 de junio.

En caso de que la regla finalmente entre en vigor y que se produzca un empate pasado el tiempo regular y suplementario, el equipo de Javier Aguirre sería alcanzado por la nueva norma.

Qué dicen los estudios sobre la ventaja de patear primero en las tandas de penales

El debate sobre el orden de los penales está analizado por estudios científicos. Una investigación académica publicada en 2023 concluyó que el equipo que ejecuta el primer penal tiene un 22% más de probabilidades de ganar la tanda, debido a la presión que enfrenta el rival.

Sin embargo, no todos los especialistas coinciden. Según Sports Illustrated, un estudio de David Pipke, publicado en el Journal of Economic Psychology y basado en el análisis de 74.000 penales, no encontró pruebas de una ventaja significativa para el equipo que comienza la serie.

La increíble historia del arquero iraní que le atajó un penal decisivo a Cristiano Ronaldo

A pesar de estas diferencias, la FIFA considera que el nuevo sistema podría hacer más justo el procedimiento. La propuesta deberá ser aprobada por la International Football Association Board (IFAB) y debería anunciarse antes del inicio de los partidos de eliminación directa del Mundial 2026.

Otras reglas que debutaron en el Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá estrenó nuevas reglas para agilizar el juego. Bajo la dirección del jefe de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, se implementaron medidas para reducir las pérdidas de tiempo.

Pierluigi Collina impulsó nuevas normas que se comenzaron a aplicar en el Mundial 2026 DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según detalló BBC Sport, los jugadores sustituidos tienen un máximo de diez segundos para abandonar el campo. Si superan ese tiempo, el futbolista que ingresa debe esperar un minuto antes de poder entrar al partido.

Además, los arqueros ya no pueden solicitar asistencia médica con fines tácticos. Ahora, si un portero recibe atención, el resto del equipo no podrá aprovechar la pausa para reunirse con el cuerpo técnico y recibir instrucciones.

En esa misma línea, si se tardan más de cinco segundos en sacar un lateral, este pasa a ser favorable al equipo contrario.

Con estas medidas, la FIFA busca aumentar el tiempo efectivo de juego y mantener el balón en movimiento durante más minutos.

El uso del VAR también incorporó nuevas funciones en esta Copa del Mundo. El sistema ahora puede revisar la validez de un tiro de esquina cuando sea necesario, siempre con la premisa de no interrumpir el ritmo del partido.

Además, desde esta Copa del Mundo también puede intervenir para analizar una expulsión por doble tarjeta amarilla.