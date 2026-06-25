Bosnia se mete en 16avos del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros

Bosnia-Herzegovina acabó en tercer lugar del Grupo B del Mundial 2026 y se clasificó para los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros tras ganar 3-1 a Catar, que quedó colista y eliminado, este miércoles en Seattle.

De esta manera, Bosnia logra su mejor resultado hasta ahora en una Copa del Mundo, después de dar la sorpresa el pasado 31 de marzo al eliminar a Italia en la tanda de penales de su repechaje de la zona europea.

La derrota 3-0 de Escocia frente a Brasil este miércoles, en el segundo turno de partidos, aseguró que los terceros de los grupos C, D, I y J no puedan rebasar a los balcánicos.

En Seattle los dos equipos llegaban contra las cuerdas a este duelo, con apenas un punto cada uno, pero los europeos sobrevivieron con un tanto de Kerim Alajbegoci (29'), un gol en contra de Mahmud Abunada (34') y una diana final de Ermin Mahmic (80'), mientras que para el equipo del emirato había acortado en el 42' Hassan Al Haydos.

Bosnia terminó tercero con 4 puntos, los mismos que Canadá, que se quedó con el segundo puesto y avanzó de ronda gracias a una mejor diferencia de goles (+5 contra -1) pese a perder este miércoles 2-1 ante Suiza (7 puntos), primera de la llave con siete unidades.

En su anterior participación mundialista como país independiente, en Brasil 2014, Bosnia había quedado apeada en la fase de grupos.

Entonces también ganó 3-1 en la tercera y última jornada, a Irán, pero no le sirvió para conseguir una de las dos primeras posiciones de grupo, las únicas que permitían acceder a las rondas de eliminación directa.

Catar, de la mano de su seleccionador español Julen Lopetegui, no pudo evitar quedar de nuevo eliminado en un grupo del Mundial, como hace cuatro años cuando perdió sus tres partidos como anfitrión, en su única participación anterior en el torneo.

Esta vez la selección catarí pudo al menos sumar su primer punto en la competición suprema del fútbol, gracias al empate logrado in extremis en la primera jornada contra Suiza.

Alineaciones:

Bosnia: Nikola Vasiljev - Arjan Malic (Amar Memic 46), Nikola Katic (Dennis Hadzikadunic 63), Stjepan Radeljic, Sead Kolasinac - Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic (Benjamin Tahirovic 46), Ivan Basic, Kerim sam Alajbegovic (Dzenis Burnic 82) - Ermedin Demirovic, Edin Dzeko (cap) (Ermin Mahmic 64). DT: Sergej Barbarez.

Catar: Mahmud Abunada - Pedro Miguel Correia, Boualem Khoukhi, Issa Laye, Sultan Al Brake - Jassem Gaber (Hatim Abdelaziz 46), Ahmed Fatahy (Mohamed Naceur Al Manai 79), Karim Boudiaf (Almoez Ali 72) - Edmilson Junior Paulo da Silva (Ahmed Alaaeldin 79), Hasan Khalid (cap) (Ahmed Al-Ganehi 56), Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.