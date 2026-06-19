Bradley Barcola agita la competencia ofensiva en los Bleus

Bradley Barcola, en competencia con Désiré Doué por un lugar en la banda izquierda de la selección francesa, es uno de los pocos suplentes de Didier Deschamps que puede aspirar a una plaza de titular con los Bleus contra Irak, el lunes en Filadelfia por la segunda fecha del Grupo I

Bastaron dos minutos y 11 segundos para que todo se reactivara.

Entrado en juego en el minuto 80 del partido entre Francia y Senegal (3-1), cuando los Bleus solo ganaban 1-0, Barcola aprovechó un pase en profundidad de Adrien Rabiot para hacer lo que mejor sabe: dejar atrás a Kalidou Koulibaly y batir por arriba a Edouard Mendy (2-0, 82').

El extremo del Paris Saint-Germain, de 23 años, no solo puso a sus compañeros a salvo de una remontada de los Leones de la Teranga, sino que también se presentó como una alternativa creíble a los cuatro fantásticos del ataque francés (Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Désiré Doué).

En permanente competencia con Désiré Doué, tanto en la selección francesa como en el Psg, la entrada fulgurante del exjugador del Lyon en el césped del MetLife Stadium, en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, en sustitución de Ousmane Dembélé, ofreció una opción interesante a Deschamps en ataque. Una más.

La salida del Balón de Oro, mucho menos cómodo con la selección que con el Psg, desplazó a Doué a la banda derecha, mientras Barcola ocupaba el lado izquierdo y Olise se mantenía en el eje que ocupaba desde el inicio del segundo tiempo. En 10 minutos, los franceses marcaron dos goles.

"Pudimos desplegarnos un poco más después de cambiar la colocación de Ousmane (Dembélé) y Michael (Olise), eso cambió bastantes cosas", reconoció Deschamps tras el partido.

- "Barco hizo daño" -

"Barco (Bradley Barcola), cuando entró, también hizo daño", se felicitó el seleccionador de los Bleus. "Lo que hizo es lo que deben aportar los demás. Cuando uno está en el banquillo y entra, tiene que aportar algo. Vamos a necesitar eso".

"Cuando calentaba, observaba mucho su defensa y veía que en las contras había bastante espacio", comentó por su parte el jugador. "Pude hacer lo que sé hacer, pude definir y estoy contento".

Y algo más. Deschamps dispone de un once titular claramente definido, pero dentro de un ataque envidiado por todos, Barcola, de 23 años, es uno de los pocos capaces de invertir la jerarquía y convertirse en titular.

Quizá contra Irak, a priori el equipo más débil del grupo, en un partido que debe certificar la clasificación de los Bleus para los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos.

No es casualidad que los clubes más poderosos de Europa sigan muy de cerca al joven extremo, que se está tomando su tiempo para prolongar su contrato con el Psg, con el que, sin embargo, está vinculado hasta 2028.

- Frenado en seco -

Nada de esto era evidente a comienzos de la primavera, tras un esguince de tobillo sufrido en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, ganado por el Psg contra el Chelsea (3-0).

Una lesión que frenó en seco el vuelo de "Barco" en una temporada en la que alternó lo bueno y lo menos bueno: antes de su esguince, acababa de marcar cuatro goles en los últimos cuatro partidos disputados en la Ligue 1 y la Liga de Campeones.

Después, tuvo que esperar dos meses antes de volver a ver puerta, en la última jornada de la Ligue 1 contra el París Fc, pese a la derrota por 2-1.

Si no empezó como titular la final de la Liga de Campeones en Budapest frente al Arsenal, si dejó que Désiré Doué se asentara en la banda izquierda en el tramo decisivo de la temporada del Psg y en la selección francesa justo antes del Mundial, el exjugador del Lyon regresó a tiempo.

Su gol contra el vecino París Fc le permitió terminar como máximo goleador en solitario del Psg esta temporada, con 11 tantos, y demostrar a todos que había recuperado su eficacia.

Sus 10 minutos contra Senegal lo confirmaron. Barcola, o el arte de reactivarse en el momento oportuno.