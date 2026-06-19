Cuándo empieza el verano boreal en Estados Unidos: coincide con una fecha especial
El solsticio corresponde al día más largo y la noche más corta del año en el hemisferio norte; los meteorólogos prevén una mayor probabilidad de temperaturas por encima de lo normal durante esta estación
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En Estados Unidos, mientras el calor se vuelve cada vez más intenso, las personas se preparan para recibir el verano boreal con el solsticio que ocurrirá este domingo 21 de junio, en coincidencia con un día especial. Durante la misma jornada, las familias celebran el Día del Padre, en una fecha que cada año reúne homenajes familiares, compras y actividades especiales, pero que tiene un origen que atañe a una tragedia.
Verano boreal 2026 en Estados Unidos: fecha y hora exacta del solsticio
Este domingo 21 de junio será el solsticio, una fecha que marca el inicio del verano astronómico al norte del ecuador. La jornada abrirá así el paso a la siguiente estación, dominada por el calor en varias partes de Estados Unidos y por una temperatura más alta en promedio.
En su sitio web oficial, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) compartió un pronóstico de cómo se prevé que será el verano de 2026. En general, habrá una mayor probabilidad de temperaturas por encima de lo normal en gran parte de los 48 estados continentales, según los expertos.
El calor extremo se hará especialmente presente en el oeste, así como en varias zonas del sur y el este del país norteamericano. Las únicas áreas con un pronóstico más regulado se ubican en partes del medio oeste.
En cuanto a las precipitaciones, algunas zonas presentan mayor probabilidad de condiciones más secas, lo que incluye áreas de la Costa del Golfo de Texas, el Noroeste del Pacífico y sectores del Upper Midwest. En el extremo contrario, el noreste de EE.UU. tiene una ligera inclinación hacia precipitaciones superiores a lo normal.
Solsticio de verano 2026: por qué es el día con más horas de luz
El solsticio de verano, que coincidirá con las celebraciones por el Día del Padre en Estados Unidos, corresponde al día más largo y la noche más corta del año en el hemisferio norte. En el hemisferio sur ocurre lo opuesto: es el día más corto del año y marca el inicio del invierno. La palabra proviene del latín sol y stitium (pausa). Esto se debe a que representa el momento en que el sol alcanza su punto más alto en el cielo y parece “detenerse” antes de comenzar su descenso anual.
En líneas generales, el fenómeno se produce debido a la inclinación de la Tierra sobre su eje mientras orbita alrededor del sol. Durante esta jornada, el hemisferio norte está inclinado al máximo hacia el astro, por lo que recibe la mayor cantidad de luz y calor. Luego de esta fecha, los días comienzan a acortarse gradualmente en el hemisferio norte hasta llegar al solsticio de invierno en diciembre.
Día del Padre 2026 en Estados Unidos: cuándo se celebra y cómo surgió
El Día del Padre 2026 se celebrará el domingo 21 de junio en México y Estados Unidos. Si bien la fecha representa hoy en día un momento de unión en familia y actividades especiales, su origen tiene una historia sombría.
La primera vez que se realizó un evento específico para honrar a los padres fue el 5 de julio de 1908 en una iglesia de West Virginia. En aquella fecha, se llevó a cabo una ceremonia para honrar a los más de 360 hombres que murieron tras una explosión en las minas de Fairmont Coal, en Monongah.
Con motivo de la tragedia, Grace Golden Clayton propuso un servicio religioso para recordar a los padres que fallecieron y que, se calcula, dejaron alrededor de 1000 huérfanos. No obstante, la conmemoración no tuvo mayor repercusión hasta 1909, cuando Sonora Smart Dodd pensó que los padres también merecían una fecha para celebrarlos mientras asistía a un servicio religioso por el Día de la Madre.
La mujer, que en ese entonces tenía 27 años, de acuerdo con el Old Farmer’s Almanac, fue criada por su padre, William Jackson Smart, un agricultor y veterano de la Guerra Civil que la mantuvo a ella y a sus cinco hermanos solo después de que su esposa falleciera al dar a luz a su hijo menor. Pese a las intenciones de Smart Dodd, pasaron años hasta que la iniciativa se convirtió en una celebración nacional, con las siguientes fechas y personajes destacados:
- El primer proyecto de ley se presentó en el Congreso en 1913. A pesar del apoyo del presidente Woodrow Wilson, no fue aprobado.
- El presidente Calvin Coolidge firmó una resolución a favor del Día del Padre en 1924, 11 años años después.
- El presidente Lyndon Johnson emitió en 1966 la primera proclamación presidencial para que la festividad se celebrara el tercer domingo de junio.
- El Congreso aprobó una ley que declaró oficialmente el Día del Padre como día festivo nacional durante la presidencia de Richard Nixon, en 1972.
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