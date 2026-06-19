La alergia a la carne que puede aparecer después de una picadura de garrapata: qué es el síndrome alfa-gal
El CDC estima que hasta 450 mil personas en EE.UU. podrían tener este síndrome sin saberlo, ya que los síntomas no aparecen de inmediato
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Aunque se cree que el mayor riesgo tras la mordedura de una garrapata es una infección, existe un efecto secundario del que poco se habla. El síndrome alfa-gal (AGS, por sus siglas en inglés) es una alergia grave a la carne que, según estima el CDC, podrían padecer hasta 450 mil personas en Estados Unidos.
Síndrome alfa-gal: cómo una picadura de garrapata puede provocar alergia a la carne
La molécula alfa-gal se produce naturalmente en la mayoría de los mamíferos, pero no en los seres humanos. Algunas personas pueden desarrollar anticuerpos contra ella después de una picadura y presentar reacciones al exponerse posteriormente a productos que la contienen, advierten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
El síndrome puede desarrollarse después de una picadura de garrapata que transfiere la molécula a través de su saliva a la sangre de las personas. Una vez en el organismo, las defensas naturales del cuerpo la identifican como una amenaza y desencadenan una reacción alérgica.
El mayor riesgo radica en que los síntomas del AGS no aparecen hasta que se consume carne roja y otros productos derivados de mamíferos. Por esta razón, miles de personas podrían padecer el síndrome sin saberlo.
Síndrome alfa-gal en Estados Unidos: hasta 450 mil personas podrían estar afectadas
En el documento de los CDC se explica que en Estados Unidos la garrapata estrella solitaria es la que con mayor frecuencia se asocia con el AGS. No obstante, también se han reportado casos tras picaduras de garrapatas de patas negras y occidentales. Lo anterior implica que cientos de miles de personas podrían estar en riesgo.
Las autoridades sanitarias no tienen un conteo preciso de cuántas personas en Estados Unidos pueden sufrir AGS. Sin embargo, dado que entre 2010 y 2022 se identificaron más de 110 mil casos sospechosos, estiman que actualmente hasta 450 mil personas podrían padecer esta enfermedad.
El informe añade que la mayoría de los casos del síndrome se reportan en los estados del sur, este y centro, en personas adultas. Pero el padecimiento puede desarrollarse en cualquier lugar sin importar la edad. De ahí la importancia de la prevención.
Aun así, los especialistas sanitarios dejaron claro que no todas las personas que son mordidas por una garrapata desarrollarán el síndrome. No se conocen las razones por las cuales algunos presentan el padecimiento y otros no.
Cómo se diagnostica el síndrome alfa-gal y qué alimentos pueden causar reacciones
Para determinar si una persona presenta el síndrome alfa-gal es necesario realizar una prueba para analizar sus anticuerpos. También suelen recomendarse exámenes cutáneos de alergias. Si se confirma el diagnóstico, la mayoría de los profesionales en salud realizan las siguientes recomendaciones:
- Dejar de comer carne roja, es decir, de res, cerdo, cordero, venado o conejo.
- Evitar consumir productos lácteos.
- No ingerir ciertos medicamentos y productos que contienen la molécula.
- Llevar un seguimiento con un alergólogo u otro profesional sanitario para determinar exactamente qué fuentes de alfa-gal se deben evitar, debido a que las reacciones pueden variar de persona a persona.
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