Cuándo es el Día del Padre 2026 en Estados Unidos y México

El Día del Padre 2026 se celebrará el domingo 21 de junio en México y Estados Unidos, una fecha que cada año reúne homenajes familiares, compras y actividades especiales, pero que tiene un origen menos festivo: una tragedia minera en West Virginia y la iniciativa de una mujer criada por un padre viudo.

Monongah: el desastre minero que inspiró la primera conmemoración por los padres

La primera vez que se realizó un evento específico para honrar a los padres fue el 5 de julio de 1908 en una iglesia de West Virginia.

De acuerdo con Newsweek, se realizó una ceremonia para honrar a los más de 360 hombres que murieron tras una explosión en las minas de Fairmont Coal, en Monongah, considerado el peor desastre minero de la historia de Estados Unidos.

En ese entonces, Grace Golden Clayton propuso un servicio religioso para recordar a los padres que fallecieron y que, se calcula, dejaron alrededor de 1000 huérfanos.

Sin embargo, la celebración no tuvo mayor repercusión más allá de dicha localidad de West Virginia.

Sonora Smart Dodd: la mujer que impulsó el Día del Padre en Estados Unidos

En 1909, mientras asistía a un servicio religioso por el Día de la Madre, Sonora Smart Dodd pensó que los padres también merecían una fecha para celebrarlos.

La mujer, que en ese entonces tenía 27 años, de acuerdo con el Old Farmer’s Almanac, fue criada por su padre, William Jackson Smart, un agricultor y veterano de la Guerra Civil que la mantuvo a ella y a sus cinco hermanos solo después de que su esposa falleciera al dar a luz a su hijo menor.

Sonora tenía la intención de que el Día del Padre se celebrara el 5 de junio, el día de cumpleaños de su papá. Pero finalmente los pastores eligieron el tercer domingo del mes para tener más tiempo de preparar sus ceremonias después del Día de la Madre, que se celebra el segundo domingo de mayo.

La estadounidense Sonora Smart Dodd promovió el Día del Padre hace 110 años VISIT SPOKANE

Así, el 19 de junio de 1910 se celebraron los primeros actos del Día del Padre oficialmente. No obstante, pasaron años antes de volverse un festejo nacional.

Estas fueron las fechas y los personajes que terminaron por oficializar el Día del Padre:

El primer proyecto de ley se presentó en el Congreso en 1913. A pesar del apoyo del presidente Woodrow Wilson, no fue aprobado.

Ocho años después, el presidente Calvin Coolidge firmó una resolución a favor del Día del Padre.

En 1966, el presidente Lyndon Johnson firmó una orden ejecutiva para que la festividad se celebrara el tercer domingo de junio.

Durante la presidencia de Richard Nixon, en 1972, el Congreso aprobó una ley que declaraba oficialmente el Día del Padre como día festivo nacional.

Con el tiempo, la conmemoración ganó popularidad y terminó exportándose de Estados Unidos a otros países, entre ellos México, en donde comenzó a celebrarse en la década de los 60.

Día del Padre 2026: por qué no es feriado oficial en Estados Unidos ni en México

Ni en Estados Unidos ni en México el Día del Padre está considerado un festivo oficial. Ello quiere decir que no se brindan remuneraciones especiales a quienes trabajan ese día ni implica el cierre de negocios y oficinas.

Sin embargo, dado que es domingo, la mayoría de las oficinas gubernamentales y otro tipo de empresas cierran habitualmente ese día, como ocurre cada semana.

El Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio Pexels

Solsticio de verano 2026: el fenómeno que coincidirá con el Día del Padre

El próximo 21 de junio no solo se celebrará el Día del Padre; el Almanaque del Granjero recordó que la fecha coincide con el solsticio de verano boreal, el día más largo del año, es decir, se tendrán más horas de luz para celebrar a los padres.