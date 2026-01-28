Brady, el último en criticar la exclusión de Belichick del Salón de la Fama de la NFL

El legendario ex mariscal de campo Tom Brady se unió este miércoles al coro de críticas contra la aparente exclusión del Salón de la Fama de la NFL del entrenador Bill Belichick, junto a quien ganó seis Super Bowls con los New England Patriots

La cadena ESPN publicó el martes que Belichick, de 73 años, no había sido seleccionado en su primer año de elegibilidad

Brady dijo no entender la decisión, que calificó de "ridícula" en una entrevista con la emisora Seattle Sports 710-AM

"Estuve con él todos los días. Si él no es un miembro del Salón de la Fama en su primer año, entonces realmente no hay ningún entrenador que deba serlo en su primer año, lo cual es completamente ridículo", afirmó

Brady y Belichick les dieron seis Super Bowls a los Patriots. El entrenador también ganó otros dos como coordinador defensivo de los New York Giants

Entrar en el Salón de la Fama en la primera votación se considera tradicionalmente un honor reservado para los más grandes de todos los tiempos de la liga de football americano (NFL)

Pero ESPN informó que Belichick no logró asegurar los 40 -de 50- votos requeridos para ingresar en la primera votación

"Es increíble. No hay ningún entrenador por el que prefiera jugar", dijo Brady. "Si tengo que elegir a un entrenador para salir a ganar un Super Bowl, elijo a Bill Belichick"

Belichick es considerado uno de los mejores entrenadores en la historia de la NFL, pero su carrera también estuvo marcada por la controversia, en particular el escándalo de "Spygate" de 2007

Entonces fue multado con US$500.000 después de que los Patriots fueran sorprendidos filmando ilegalmente las señales de los entrenadores rivales durante los partidos

Los Patriots de Belichick también se vieron implicados en el escándalo de "Deflategate" en 2015, cuando Brady fue suspendido por ordenar desinflar los balones de juego para hacerlos más fáciles de manipular

ESPN informó que esos dos escándalos surgieron durante las deliberaciones entre los votantes del Salón de la Fama en una reunión el 13 de enero

"Realmente molestó a algunos", dijo uno de los votantes citado por la cadena

Citando a amigos del veterano entrenador, que dejó a los Pats en 2024, ESPN informó que Belichick estaba "desconcertado" y "decepcionado" por el desaire

Sin embargo, Brady dijo estar seguro de que su extécnico finalmente sería exaltado

"Y cuando eso ocurra, va a tener una enorme asistencia de muchísimos jugadores y entrenadores que valoraron todo lo que hizo y el compromiso que asumió con ganar, y el impacto que tuvo en todas nuestras vidas", afirmó

La de Brady es la más reciente -y poderosa- crítica contra la aparente exclusión, un coro al que se han unido varias voces de la NFL y del deporte estadounidense, como el basquetbolista LeBron James