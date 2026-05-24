Feriado Día de los Caídos 2026: por qué se celebra el Memorial Day este lunes 25 de mayo en EE.UU.

Este 25 de mayo se celebra el Memorial Day o el Día de los Caídos en Estados Unidos. Cada último lunes del mes, se honra a los hombres y mujeres que fallecieron en ejercicio en las Fuerzas Armadas.

Por qué se celebra el Día de los Caídos en Estados Unidos

El Día de los Caídos cuenta con dos orígenes. Por un lado, en la Guerra Civil estadounidense, un grupo de personas liberadas de la esclavitud en Charleston reorganizó y decoró las tumbas de soldados de la Unión que habían muerto en un antiguo hipódromo convertido en prisión el 1° de mayo de 1865, según consignó National Geographic.

El Memorial Day es un feriado que busca conmemorar a los soldados caídos durante su servicio militar Foto: Archivo

Por otro lado, otra de las ciudades base de este homenaje es Waterloo, Nueva York. El 5 de mayo de 1866, se celebró por primera vez la conmemoración con el cierre de negocios y la decoración de tumbas.

Para 1966, el Congreso de EE.UU. lo declaró de manera oficial como el lugar de nacimiento de la festividad.

En mayo de 1868, el general John Alexander Logan, jefe de la Grand Army of the Republic, solicitó conmemorar a los soldados caídos cada 30 de mayo. En 1971, una ley federal trasladó el homenaje al último lunes de mayo, convirtiéndolo en un feriado nacional para crear un fin de semana largo.

Cuál es la diferencia entre el Día de los Caídos y el Día de los Veteranos

El Día de los Caídos suele confundirse con el Día de los Veteranos, que se celebra el 11 de noviembre. Aunque en ambas fechas se reconoce el servicio militar, cuenta con significados distintos, según consignó USA Today.

Tanto el Día de los Caídos como el Día de los Veteranos celebran a las Fuerzas Armadas Getty Images

Memorial Day honra de manera específica a los soldados que fallecieron mientras servían en el Ejército. El Día de los Veteranos, por su parte, celebra a los más de 19 millones de hombres y mujeres que han servido en las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Cómo celebrar el Día de los Caídos 2026

De acuerdo con el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés), una de las acciones más habituales en homenaje a los soldados caídos es acudir a los cementerios militares para plantar banderas estadounidenses o colocar flores y decoraciones en las tumbas.

Una de las acciones más habituales en homenaje a los soldados caídos es acudir a los cementerios militares para plantar banderas estadounidenses LA NACION

Luego, se realizan a lo largo del día desfiles militares y espectáculos tanto aéreos como terrestres protagonizados por las Fuerzas Armadas para invitar a los ciudadanos a rendir homenaje en las calles.

A las15 hs (hora local) se anima a todos a realizar un momento de silencio para reflexionar, desde el respeto, acerca de la democracia, la guerra y los caídos por la defensa del país.