Buffalo Nickel: el detalle de la moneda de cinco centavos que hace que valga US$100.000

La moneda Buffalo Nickel de 1913 volvió a captar la atención de coleccionistas y especialistas en numismática por una característica específica que puede llevar su cotización hasta los 100 mil dólares. Se trata de la versión conocida como “Type 1, on raised ground”, identificada por el diseño del reverso con el bisonte apoyado sobre un montículo elevado.

El origen de la Buffalo Nickel

Según los registros del Servicio de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), la pieza fue presentada en 1913 para reemplazar a la antigua moneda Liberty Head, que había circulado desde 1883. El nuevo diseño fue realizado por el escultor estadounidense James E. Fraser, quien tomó como referencia a distintos modelos indígenas para el retrato del anverso y a un bisonte del zoológico del Bronx para el reverso.

La moneda de cinco centavos que es buscada por los coleccionistas

Durante su primer año de circulación, la pieza fue acuñada en dos versiones:

Tipo I : representa al bisonte de pie sobre un montículo , es especialmente valorado por los coleccionistas debido a que fue modificado al poco tiempo por problemas de desgaste en la inscripción “FIVE CENTS”.

: , es especialmente valorado por los coleccionistas debido a que fue modificado al poco tiempo por problemas de desgaste en la inscripción “FIVE CENTS”. Tipo II: la Casa de la Moneda rediseñó la parte inferior del reverso y creó un segundo tipo en el mismo año, en el cual el bisonte se muestra sobre una línea plana y la denominación “FIVE CENTS” fue colocada en una zona rebajada para protegerla del desgaste.

En 1913, además de las piezas de circulación regular, se fabricaron 1520 ejemplares de prueba en la Casa de la Moneda de Filadelfia con un acabado especial conocido como “matte proof”. Estas tienen una apariencia opaca y superficies finamente detalladas, distintas de las convencionales.

Las piezas del Tipo II muestran la inscripción "FIVE CENTS" por debajo de una línea agregada, a diferencias de la de Tipo I que se encuentra sobre el montículo del bisonte Stacks Bowers

Cómo identificar la moneda Buffalo Type 1 de 1913

El detalle que distingue a esta variante está en la base donde se encuentran el bisonte. En el denominado Tipo I, el animal se ubica sobre un relieve elevado o montículo, y allí mismo aparece la inscripción “FIVE CENTS”.

Para identificar una pieza auténtica también se deberá observar:

Año: 1913.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

Diseñador: James Earle Fraser.

Borde: plano.

Diámetro: 21,20 milímetros.

Peso: cinco gramos.

Composición: 75% cobre y 25% níquel.

Anverso: se observa la figura del nativo americano en el centro de la pieza. Esta debe mostrar definición en el cabello y el perfil. La palabra “LIBERTY” se ubica en la parte superior derecha y suele estar parcialmente desgastada, pero debe ser legible en los ejemplares de mejor conservación. El año “1913″ se encuentra en la parte inferior izquierda.

Reverso: el bisonte, conocido como “Black Diamond”, se encuentra de pie y orientado hacia la izquierda. El animal se apoya sobre un montículo elevado. Debajo se encuentra la denominación “FIVE CENTS”. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” se encuentran en la periferia superior junto con el lema “E PLURIBUS UNUM”.

Las monedas Buffalo Nickel proof con acabado mate se distinguen por detalles definidos, superficies sin marcas visibles y bordes rectos. Muchas de estas piezas fueron utilizadas en circulación o sufrieron daños con el paso del tiempo, lo que redujo considerablemente la cantidad de ejemplares en estado de conservación alto.

El ejemplar fue calificado como MS68 debido a su buen estado de conservación legendauctions

Cuánto vale la moneda Buffalo Nickel de 1913

El valor de estas monedas depende principalmente del grado de conservación. Los ejemplares con certificaciones elevadas son los más buscados dentro del mercado numismático.

Una moneda Buffalo Nickel Type 1 de 1913 calificada como PR68 CAC fue subastada por US$96.938 en una venta organizada por Legend Rare Coin Auctions, lo que estableció uno de los registros más altos para esta serie. Según la guía de precios de PCGS, las piezas mejor conservadas pueden alcanzar actualmente valores cercanos a los US$100 mil.

Dentro de la clasificación de monedas proof Buffalo Tipo I, las piezas catalogadas como PR68 representan uno de los niveles más altos de conservación registrados por las entidades certificadoras. La cantidad de ejemplares reconocidos en esa categoría es reducida.