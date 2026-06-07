Brahim y Odegaard anotan en empate 1-1 entre Marruecos y Noruega previo al Mundial

Las selecciones de fútbol de Marruecos y Noruega igualaron 1-1 este domingo en su última prueba previo a la Copa del Mundo de Norteamérica, con goles de Brahim Díaz y Martín Odegaard en un colmado Sports Illustrated Stadium en Harrison (Nueva Jersey)

El mediocampista del Real Madrid, de 26 años, puso el toque final a una contra mortal de los africanos, que inició con un estupendo desborde desde el sector izquierdo por parte de Abdessamad Ezzalzouli

El seleccionado marroquí suma cinco goles en sus dos ensayos previo a la Copa del Mundo, luego de la victoria 4-0 sobre Madagascar en Rabat

Marruecos, una de las gratas sorpresas del Mundial de Catar 2022, donde finalizó en el cuarto puesto, iniciará su participación en la justa mundialista el 16 de junio cuando enfrente a Brasil en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en East Rutherford

Achraf Hakimi, tricampeón de la Liga de Campeones de Europa, disputó 90 minutos en su única participación previo al Mundial debido a su tardía incorporación luego del bicampeonato del Paris Saint-Germain en la Champions

Odegaard anotó el tanto de la igualdad para los vikingos a 15 minutos del final tras aprovechar un grave error defensivo de los africanos en el área

El goleador del Manchester City, Erling Haaland, disputó 72 minutos sin mayores incidencias en el juego

A sus 25 años, el espigado atacante y una de las grandes figuras de la Premier League, hará su debut en Mundiales de mayores frente a Irak el 16 de junio en el Estadio Boston (Foxborough)