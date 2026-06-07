El monorriel sin conductor más largo del mundo ya está en marcha: transportará 500 mil pasajeros al día en 2027

Egipto puso en funcionamiento una nueva red de transporte autónoma el 6 de mayo. Cuando estén terminadas las dos líneas, algo previsto para 2027, el sistema completo se convertirá en el monorriel sin conductor más largo del mundo y podrá transportar hasta 500 mil usuarios por día. Con una extensión proyectada de 160 millas (100 kilómetros), superará al actual récord mundial que ostenta la ciudad china de Chongqing.

Dónde funciona el monorriel autónomo de Egipto que conecta El Cairo con la Nueva Capital

El servicio comercial comenzó en la línea del Nilo Oriental, un recorrido de 34 millas (56 kilómetros) que une el distrito de Nasr City, en el este de El Cairo, con la Nueva Capital Administrativa, según informó CNN.

El recorrido une El Cairo con la Nueva Capital Administrativa

Esta ciudad construida desde cero forma parte de un amplio plan de infraestructura impulsado por el gobierno egipcio desde 2016. La red busca mejorar la conexión entre ambos centros urbanos, donde ya funcionan ministerios gubernamentales, un distrito financiero y la catedral más grande de Oriente Medio.

El proyecto de Egipto que busca superar al monorriel de Chongqing

Hoy, el sistema de Chongqing, en China, es reconocido como el monorriel más largo del mundo, con 98,5 kilómetros de extensión. Sin embargo, Egipto construye una segunda línea denominada Nilo Occidental, que tendrá 43,8 kilómetros y conectará la Ciudad del 6 de Octubre con Guiza.

El proyecto busca mejorar la conexión entre la capital egipcia y los nuevos centros administrativos nat.gov.

Sumada a la línea ya inaugurada, el sistema alcanzará una longitud total de 100,3 kilómetros. Esa cifra permitirá superar al sistema chino por 1,8 kilómetros y establecer una nueva marca.

Cuánta capacidad tendrá el monorriel de El Cairo y cómo aliviaría el tránsito

La infraestructura fue diseñada para responder a los problemas de movilidad de una de las mayores concentraciones urbanas de África. El área metropolitana de El Cairo reúne a más de 22 millones de habitantes. Según datos de TomTom, los conductores perdieron un promedio de 74 horas en congestiones de tránsito durante 2025.

Cada sentido de circulación tendrá capacidad de hasta 45.000 pasajeros por hora. Además, el sistema busca aliviar parte de la presión que actualmente soportan las tres líneas de metro de la ciudad, utilizadas por unos 500 millones de pasajeros al año.

Cómo funciona la tecnología sin conductor del nuevo monorriel de Egipto

La red funciona de manera completamente eléctrica y puede operar sin intervención humana. Todos los procesos (incluidos el arranque, la detención, la apertura y el cierre de puertas y la respuesta ante emergencias) están controlados por un sistema de señalización que utiliza comunicaciones por radio de gran ancho de banda para determinar la ubicación exacta de los trenes.

Más de 22 millones de personas viven en el área metropolitana a la que presta servicio la red nat.gov.

Los convoyes circulan sobre vigas elevadas de hormigón prefabricado y alcanzan velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. La tecnología utilizada corresponde a la plataforma Innovia de Alstom, empleada también en proyectos similares de Bangkok, Singapur y Los Ángeles.

Quién construyó el monorriel de Egipto y dónde se fabricaron sus trenes

El proyecto fue encargado en 2019 y su desarrollo quedó a cargo del fabricante ferroviario francés Alstom, junto con las empresas egipcias Orascom Construction y Arab Contractors.

La flota completa está compuesta por 68 trenes y 272 vagones fabricados en la planta de Derby, Inglaterra. Según la compañía, el sistema puede recuperar hasta el 99% de la energía generada durante el frenado, lo que permite reducir los requerimientos energéticos de la operación.

Los convoyes eléctricos circulan sobre estructuras elevadas construidas con hormigón prefabricado nat.gov.

La construcción y la operación de la red forman parte de un contrato firmado en 2019 por aproximadamente US$3000 millones. Aunque la apertura de la línea del Nilo Oriental estaba prevista inicialmente para 2023, el proyecto registró varios retrasos antes de su inauguración en mayo de 2026. Actualmente, seis de las 22 estaciones previstas en esa línea todavía no están operativas y continúan las obras en el recorrido de la zona occidental.