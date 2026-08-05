Brais Méndez y Evander anotan en triunfos de Columbus y Cincinnati en Leagues Cup

Respaldados en sus grandes figuras, Columbus y Cincinnati debutaron con triunfo en la edición 2026 de Leagues Cup, en una noche de martes en la que el español Brais Méndez y el brasileño Evander destacaron con un debut goleador.

El Crew, que apostó por el balón detenido en una inobjetable victoria 3-1 sobre Atlas, tomó ventaja en el marcador con certeros remates de cabeza de César Ruvalcaba (28’) y Sean Zawadzki (45’) en la primera parte.

Mientras que en el complemento Méndez (51') le puso el toque final a una contra mortal, anotando el tercero de los locales y su primero en el ScottsMiracle-Gro Field (Columbus).

El ahora ex de Real Sociedad marca en partidos consecutivos luego de anotar en el empate 2-2 frente a Inter Miami por la jornada 19 de MLS, ambas sus primeras anotaciones con el equipo amarillo.

Por otra parte, Cincinnati remontó un partido que inició perdiendo desde el minuto 7 con gol de Adrián Alcaraz para los Tuzos del Pachuca.

El brasileño Evander al minuto 18 con un soberbio remate desde el borde del área y el checo Pavel Bucha a 6 minutos del final de la primera parte completaron la remontada para el equipo de Pat Noonan.

Un gran desborde del venezolano Ender Echenique y una pronta habilitación para Kenji Mboma Dem significó el gol del 3-1 definitivo ante una regular asistencia en el TQL Stadium (Cincinnati).

Ambos equipos de MLS se mostraron como dominadores de sus encuentros, una tendencia que se mantiene desde los últimos cuatro años en los que la liga estadounidense ha coronado al campeón.

La sexta edición del torneo que enfrenta a los mejores de MLS con los mejores de Liga MX culminará el 6 de septiembre coronando un nuevo campeón y asignando cuatro cupos a la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf.