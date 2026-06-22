Brasil correría más con tal de potenciar a Neymar y a Vinícius, dice Martinelli

Los jugadores de Brasil que disputan el Mundial de 2026 están dispuestos a correr "20 o 30" veces más con tal de potenciar el talento de dos de sus máximas figuras, Vinícius Jr. y Neymar, dijo este lunes el atacante Gabriel Martinelli.

La estrella del Real Madrid ha sido el mejor hombre de la Canarinha en Norteamérica, tras haber participado en los cuatro goles que los sudamericanos han anotado en su campaña para ganar el hexacampeonato mundial

Se espera que el diez, en tanto, debute contra Escocia el miércoles en Miami, en el cierre del Grupo C, luego de una baja de más de un mes por una lesión en la pantorrilla derecha. Su nivel es una incógnita.

"Creo que correríamos 20, 30 más para poder potenciar a Ney o a Vini, a quien sea. Yo, en particular, siempre intento darme al máximo, hacer lo que haga falta. Si hace falta defender en línea de cinco, yo defiendo con el lateral", dijo el atacante del Arsenal en rueda de prensa en Basking Ridge, Nueva Jersey, donde se hospeda Brasil.

"Voy a estar dispuesto a hacerlo. No solo yo, pero creo que todo el equipo. Nosotros nos estamos entregando bastante. Tenemos eso, queremos ganar la Copa del Mundo. Sabemos de la capacidad que tenemos. Entonces creo que correríamos 10, 20, 30, 40 más por eso", agregó.

Martinelli destacó el "nivel muy alto" en el que se encuentra Neymar, de 34 años, a pesar de que no juega desde el 17 de mayo y a que recién se unió a los entrenamientos con sus compañeros en Estados Unidos la semana pasada.

El goleador histórico de la Seleção, con 79 goles, no defiende a su país desde octubre de 2023 debido en buena medida a sus recurrentes problemas físicos.

"Hicimos un entrenamiento y pudimos ver su calidad, sin palabras. Todo el mundo sabe la calidad que tiene, pero también la intensidad. Por la forma en que ha vuelto, vemos que tiene muchas ganas y estamos muy contentos de tener a un jugador como él a nuestro lado, disponible y con las ganas que está mostrando", sostuvo.

El extremo de los Gunners llegó a su segundo Mundial, tras Catar 2022, como campeón de la Premier League y finalista de la Liga de Campeones de Europa.

No fue titular en los dos partidos que Brasil ha jugado, ante Marruecos (1-1) y Haití (victoria 3-0). Pero es una de las opciones de Carlo Ancelotti para reemplazar al lesionado Raphinha.

Los auriverdes están prácticamente clasificados a dieciseisavos de final, pero buscarán la victoria contra Escocia para asegurar el liderato del Grupo C