Brasil de Ancelotti confirma sus miedos en EE. UU.

Falencias en los laterales, sistema defensivo vulnerable y falta de creatividad: el Brasil de Carlo Ancelotti confirmó las dudas de sus críticos en su primera salida en el Mundial de 2026

Los pentacampeones del mundo tuvieron que remar desde atrás para evitar una caída ante el Marruecos de Achraf Hakimi (1-1) el sábado en East Rutherford, Nueva Jersey, en la apertura del Grupo C.

Carletto y Vinícius Jr, el hombre que salvó los papeles con el tanto del empate, reconocieron que deben mejorar si quieren mantener con vida el sueño de ganar un nuevo título mundial, el primero desde 2002.

Aunque a la vez hicieron un llamado a la calma por considerar que enfrentaron a un rival de quilates, semifinalista en Catar 2022, y que para el segundo cotejo, ante Haití el viernes en Filadelfia, ya no tendrán la ansiedad del debut.

"No podemos pensar que el equipo va a ser perfecto en el primer juego, el Mundial no se gana en el primer partido", dijo el DT italiano tras el encuentro.

A continuación, tres problemas a resolver para la Canarinha antes del juego con los haitianos.

1. Carencias en los laterales

Ancelotti reconoció en marzo que los marcadores de punta actuales de Brasil distan mucho de jugadores brasileños que enaltecieron esa posición en el pasado por sus capacidades de ida y vuelta, como Roberto Carlos o Carlos Alberto.

Para colmo de males, el futbolista que más se acercaba a las características de esas leyendas, Wesley, se lesionó días antes del estreno y fue desconvocado.

El italiano se quedó entonces únicamente con dos laterales puros, los zurdos Douglas Santos y Alex Sandro.

En la derecha cuenta con Danilo -reconvertido en central en el Flamengo- y otros dos zagueros que pueden cumplir la función pero con corte defensivo, Bremer e Ibañez.

Este último fue titular ante Marruecos en su estreno en un Mundial, pero tuvo un juego tan bajo en sal que Danilo entró en su lugar para el comienzo del segundo tiempo.

"Tenemos que adaptarnos con los jugadores que tenemos aquí", dijo Vini al término del juego, aunque sin referirse explícitamente a los marcadores.

2. Grietas en la zaga

Ya son seis partidos consecutivos en que el Scratch encaja un gol (ocho en total). Desde que Ancelotti asumió hace un año, sus porteros han recibido 12 tantos en 13 cotejos.

Esta vez, Brahim Díaz aprovechó un error de entrega de Lucas Paquetá y la floja marca en el mediocampo para tomar mal parados a los centrales, Marquinhos y Gabriel Magalhães, y filtrar un pase que Ismael Saibari transformó en el 1-0.

Las deficiencias en la zaga causan extrañeza debido a que Brasil cuenta con dos centrales titulares de élite, un Casemiro que tuvo una gran temporada en el Manchester United y un Bruno Guimarães que es estandarte del Newcastle.

"Podríamos haber tenido más control del juego. Perdimos el balón muchas veces en partes importantes del mediocampo", admitió Casemiro.

3. Sin ideas en el medio

Desde el camino hacia Catar 2022 los pentacampeones mundiales demostraron que dependían en demasía del talento de Neymar para darle brillo a su fútbol.

Con el 10 lesionado desde mediados de mayo y lejos de su mejor nivel desde hace años, las labores de creación recayeron en los pies y cabeza de Lucas Paquetá.

Pero al mediocampista del Fla le cuesta echarse el equipo al hombro, una labor que en Nueva Jersey cumplió con éxito Vinícius Jr.

Pero las cualidades de Vini y Raphinha, que en la selección juegan en punta, son de velocidad, verticalidad y vértigo, sin la tradicional y vistosa elaboración de juego que hizo famoso el fútbol en Brasil.

"Teníamos que ser más intensos, crear más. Creo que aumentar la intensidad ayudó mucho a crear oportunidades y espacios" en el segundo tiempo, cuando la Canarinha mejoró considerablemente, dijo el volante Fabinho.